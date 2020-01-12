Будущее Стоунса в "Сити" находится под угрозой
Будущее защитника Джона Стоунса в "Манчестер Сити" может оказаться под угрозой.
В этом сезоне 25-летний Стоунс испытывает большие проблемы со здоровьем и формой, отметившись только 10 появлениями в стартовом составе "горожан".
Клуб с "Этихад" стремится к тому, чтобы будущее всех ключевых игроков — особенно находящихся в расцвете сил — было связано долгосрочными контрактами, но с Джоном переговоры о новой сделке даже не начинались.
От действующего же контракта игрока сборной Англии остается только два полных года, и Daily Mirror видит в этом намек на то, что "Сити" может отказаться от услуг Стоунса.
Ожидается, что грядущим летом "Сити" все-таки купит центрального защитника, не сумев найти замену Венсану Компани до старта сезона. Вдобавок в центр обороны был окончательно переведен ветеран Фернандиньо, который должен получить новый однолетний контракт, и все это усугубляет положение Стоунса.
12.01.2020 15:00
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Переплатили за Стоунса свыше 40млн. Перебив Челси и слава богу такого днаря не иметь!
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Заебись, ой как заебись.
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СОСАТЬ
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