Будущее Стоунса в "Сити" находится под угрозой

Джон Стоунс Будущее защитника Джона Стоунса в "Манчестер Сити" может оказаться под угрозой.

В этом сезоне 25-летний Стоунс испытывает большие проблемы со здоровьем и формой, отметившись только 10 появлениями в стартовом составе "горожан".

Клуб с "Этихад" стремится к тому, чтобы будущее всех ключевых игроков — особенно находящихся в расцвете сил — было связано долгосрочными контрактами, но с Джоном переговоры о новой сделке даже не начинались.

От действующего же контракта игрока сборной Англии остается только два полных года, и Daily Mirror видит в этом намек на то, что "Сити" может отказаться от услуг Стоунса.

Ожидается, что грядущим летом "Сити" все-таки купит центрального защитника, не сумев найти замену Венсану Компани до старта сезона. Вдобавок в центр обороны был окончательно переведен ветеран Фернандиньо, который должен получить новый однолетний контракт, и все это усугубляет положение Стоунса.


Метки Манчестер Сити, Стоунс

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 12.01.2020 15:47 # chelsiukpro
    Переплатили за Стоунса свыше 40млн. Перебив Челси и слава богу такого днаря не иметь!

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  2. tyhonovecky 12.01.2020 15:39 # tyhonovecky
    Заебись, ой как заебись.

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  3. akram 12.01.2020 15:17 # akram
    СОСАТЬ

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