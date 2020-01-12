Сульшер подколол "Ливерпуль"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что его молодую команду недостаточно хвалят, сравнив "красных дьяволов" с юниорами "Ливерпуля".

Накануне "красные дьяволы" разгромили находящийся на самом дне Премьер-Лиги "Норвич" со счетом 4:0. Оставаясь верным себе, Сульшер задействовал в этом матче множество молодых игроков, а каждый из авторов голов оказался не старше 24 лет.



Всего лишь за шесть дней за этого "Ливерпуль" заслужил огромную похвалу со стороны фанатов и медиа за то, что с помощью резервистов и юниоров отпраздновал победу в дерби над "Эвертоном" в Кубке Англии, однако Сульшер указывает на то, что его команда еще моложе.



"Каждый восторгается той командой "Ливерпуля", что победила "Эвертон" в Кубке Англии. Однако сегодня наша команда бы в среднем на год моложе, причем это матч лиги", — цитирует Сульшера Daily Mirror.