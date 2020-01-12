Сульшер подколол "Ливерпуль"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что его молодую команду недостаточно хвалят, сравнив "красных дьяволов" с юниорами "Ливерпуля".

Накануне "красные дьяволы" разгромили находящийся на самом дне Премьер-Лиги "Норвич" со счетом 4:0. Оставаясь верным себе, Сульшер задействовал в этом матче множество молодых игроков, а каждый из авторов голов оказался не старше 24 лет.

Всего лишь за шесть дней за этого "Ливерпуль" заслужил огромную похвалу со стороны фанатов и медиа за то, что с помощью резервистов и юниоров отпраздновал победу в дерби над "Эвертоном" в Кубке Англии, однако Сульшер указывает на то, что его команда еще моложе.

"Каждый восторгается той командой "Ливерпуля", что победила "Эвертон" в Кубке Англии. Однако сегодня наша команда бы в среднем на год моложе, причем это матч лиги", — цитирует Сульшера Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 12.01.2020 14:37 # chelsea88
    Норм "подколол" да.

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  2. xin 12.01.2020 14:30 # xin
    Смеагол где трофеи?

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  3. arman-kz 12.01.2020 14:30 # arman-kz
    Бляэдь! Кому интересно, что думает этот неудачник?! Каждый считает за честь в своем интервью про Великий Ливерпуль своим грязным ртом провякать, чтобы внимание привлечь. Скажи он про Пенсов или Голубых, все мимо прошли.

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  4. stev-g 12.01.2020 14:24 # stev-g
    Подколол? Серьезно? Где? Покажите мне...а то не могу понять где мне засмеяться. Скорее этот лол сам себя этим подколол.

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  5. keane16 12.01.2020 14:21 # keane16
    Норм собрал обижинок пеликаньих. тупо унижал из будучи игроком и продолжает это по сей день

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  6. slash-lfc 12.01.2020 14:19 # slash-lfc
    Бляяя ахаххахаха батя чмы ))

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  7. shakur 12.01.2020 14:17 # shakur
    И вдобавок Сульшер младше Клоппа на 6 лет

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  8. firmino9 12.01.2020 14:13 # firmino9
    просто молчи)))))))

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  9. electric 12.01.2020 14:12 # electric
    Ахахаха. Куколд тупит опять.

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  10. alexomck 12.01.2020 14:01 # alexomck
    Милнер заруинил средний, гнать его давно пора.

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