Сульшер подколол "Ливерпуль"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что его молодую команду недостаточно хвалят, сравнив "красных дьяволов" с юниорами "Ливерпуля".
Накануне "красные дьяволы" разгромили находящийся на самом дне Премьер-Лиги "Норвич" со счетом 4:0. Оставаясь верным себе, Сульшер задействовал в этом матче множество молодых игроков, а каждый из авторов голов оказался не старше 24 лет.
Всего лишь за шесть дней за этого "Ливерпуль" заслужил огромную похвалу со стороны фанатов и медиа за то, что с помощью резервистов и юниоров отпраздновал победу в дерби над "Эвертоном" в Кубке Англии, однако Сульшер указывает на то, что его команда еще моложе.
"Каждый восторгается той командой "Ливерпуля", что победила "Эвертон" в Кубке Англии. Однако сегодня наша команда бы в среднем на год моложе, причем это матч лиги", — цитирует Сульшера Daily Mirror.
12.01.2020 14:00
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Последние комментарии:
Норм "подколол" да.
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Смеагол где трофеи?
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Бляэдь! Кому интересно, что думает этот неудачник?! Каждый считает за честь в своем интервью про Великий Ливерпуль своим грязным ртом провякать, чтобы внимание привлечь. Скажи он про Пенсов или Голубых, все мимо прошли.
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Подколол? Серьезно? Где? Покажите мне...а то не могу понять где мне засмеяться. Скорее этот лол сам себя этим подколол.
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Норм собрал обижинок пеликаньих. тупо унижал из будучи игроком и продолжает это по сей день
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Бляяя ахаххахаха батя чмы ))
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И вдобавок Сульшер младше Клоппа на 6 лет
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просто молчи)))))))
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Ахахаха. Куколд тупит опять.
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Милнер заруинил средний, гнать его давно пора.
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