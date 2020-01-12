Гвардиола: "Фоден заменит Сильву"

Фил Фоден и Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что преемником полузащитника Давида Сильвы станет Фил Фоден.

Напомним, Сильва еще прошлым летом объявил, что сезон 2019/20 станет для него последним за "горожан".

Таким образом, 34-летний испанец дал "Сити" время подготовиться к его уходу, однако у Гвардиолы уже есть замена для Давида.

"Фил — невероятный игрок, но ему все еще нужно улучшить некоторые вещи. Порой ему требуется время, чтобы точно понять, что ему нужно делать. Иногда ты должен проявить терпение".

"Однако Давид уйдет от нас по окончании сезон, и мы не собираемся покупать игрока на его позицию, потому что у нас есть Фил. Мы доверяем Филу. Если бы мы не верили в него, мы могли бы выйти на трансферный рынок, чтобы заменить Давида, но у нас есть Фил", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Силва, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2020 13:00

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  1. pistolero-lfc 12.01.2020 13:25 # pistolero-lfc
    этого чувака без IQ следующий тренер просто выкинет на помойку

    P.S.: Помойка - Ман Ю., если кто не понял

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  2. alexomck 12.01.2020 13:06 # alexomck
    у Сити норм академка, родили таки талант очередной.

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  3. electric 12.01.2020 13:01 # electric
    Ооооо. Понятно. Борьба за 4ку светит мешку в ближайшем будущем.

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