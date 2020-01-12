Гвардиола: "Фоден заменит Сильву"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что преемником полузащитника Давида Сильвы станет Фил Фоден.

Напомним, Сильва еще прошлым летом объявил, что сезон 2019/20 станет для него последним за "горожан".



Таким образом, 34-летний испанец дал "Сити" время подготовиться к его уходу, однако у Гвардиолы уже есть замена для Давида.



"Фил — невероятный игрок, но ему все еще нужно улучшить некоторые вещи. Порой ему требуется время, чтобы точно понять, что ему нужно делать. Иногда ты должен проявить терпение".



"Однако Давид уйдет от нас по окончании сезон, и мы не собираемся покупать игрока на его позицию, потому что у нас есть Фил. Мы доверяем Филу. Если бы мы не верили в него, мы могли бы выйти на трансферный рынок, чтобы заменить Давида, но у нас есть Фил", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.