"Юнайтед" сделал предложение по вундеркинду "Бирмингема"
"Манчестер Юнайтед" предложил "Бирмингему" 12.5 млн. фунтов за вундеркинда Джуда Беллингема.
Своей игрой в этом сезоне Беллингем, выступающий на позиции полузащитника, привлек внимание ведущих клубов не только Премьер-Лиги, но и всей Европы.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, в данный момент на руках у "Бирмингема" есть два официальных предложения о покупке Джуда, в том числе одно от "Юнайтед".
Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер хочет, чтобы его клуб охотился за лучшими талантами в стране, и Беллингем в их число безусловно входит.
Беллингем, которому исполнится 17 лет только в конце июня, является самым молодым дебютантом и самым молодым автором гола в истории "Бирмингема".
Беллингем дебютировал за первую команду "Бирмингема" лишь в августе, когда ему было 16 лет и 38 дней. Несколько недель спустя Джуд открыл счет своим голам за "браммиз", забив победный мяч против "Стоука".
Добавим, в данный момент игрок юношеской сборной Англии U-19 находится на юниорском контракте и получает около 145 фунтов в неделю.
12.01.2020 12:00
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Юниорский контракт в 145 фунтов, это ж ни на что не хватит, очень мало
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Новая сещерка
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новый Месси.
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