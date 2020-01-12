"Юнайтед" сделал предложение по вундеркинду "Бирмингема"

Джуд Беллингем "Манчестер Юнайтед" предложил "Бирмингему" 12.5 млн. фунтов за вундеркинда Джуда Беллингема.

Своей игрой в этом сезоне Беллингем, выступающий на позиции полузащитника, привлек внимание ведущих клубов не только Премьер-Лиги, но и всей Европы.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, в данный момент на руках у "Бирмингема" есть два официальных предложения о покупке Джуда, в том числе одно от "Юнайтед".

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер хочет, чтобы его клуб охотился за лучшими талантами в стране, и Беллингем в их число безусловно входит.

Беллингем, которому исполнится 17 лет только в конце июня, является самым молодым дебютантом и самым молодым автором гола в истории "Бирмингема".

Беллингем дебютировал за первую команду "Бирмингема" лишь в августе, когда ему было 16 лет и 38 дней. Несколько недель спустя Джуд открыл счет своим голам за "браммиз", забив победный мяч против "Стоука".

Добавим, в данный момент игрок юношеской сборной Англии U-19 находится на юниорском контракте и получает около 145 фунтов в неделю.


Метки Беллингем, Бирмингем, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 717

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 12.01.2020 12:34 # mancunia-planet
    Юниорский контракт в 145 фунтов, это ж ни на что не хватит, очень мало

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  2. chelsea88 12.01.2020 12:27 # chelsea88
    Новая сещерка

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  3. alexomck 12.01.2020 12:04 # alexomck
    новый Месси.

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