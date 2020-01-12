22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 12 января, двумя поединками завершится 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — УОТФОРД 17:00



В преддверии очного матча обе команды находятся в зоне вылета, но если дела "Уотфорда" идут в гору после назначения Найджела Пирсона главным тренером — 10 очков из 12 возможных — то "Борнмут" буксует, за этот же отрезок набрав только один балл. Семь из девяти встреч этих соперников в рамках высшего дивизиона завершились вничью.



"Борнмут" отложит на последний момент решения по готовности ряда игроков, но Дэвид Брукс, Чарли Дэниэлс, Джошуа Кинг и Джек Стейси точно не вернутся к воскресенью.



Красная карточка нападающего "Уотфорда" Роберто Перейры была отменена с помощью апелляции. Натаниэль Чалоба и Крейг Кэткарт прошли фитнес-тест, но Том Клеверли, Кико Фемения, Уилл Хьюз, Дарил Янмат, Себастьян Предль и Данни Уэлбек по-прежнему вне игры.



АСТОН ВИЛЛА — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция



Репетиция финала Кубка Лиги? Почему бы и нет. "Манчестер Сити", как кажется, выходит на пик формы, посреди недели отгрузив "Манчестер Юнайтед" три гола за тайм. "Астон Вилла", несмотря на обилие травм, показала свою стойкость против "Лестера". "Горожане" выиграли все три последних встречи с "вилланами" во всех соревнованиях с общим счетом 11:0.



Дебютировать за "Астон Виллу" может арендованный у "Челси" полузащитник Данни Дринкуотер. Для Тома Хитона и Уэсли Мораеса этот сезон завершен, также травмирован и Джон Макгинн.



В лазарете "Сити" остаются Эмерик Лапорт и Лерой Сане. Эдерсон вернется в ворота после своего удаления против "Вулверхэмптона" 27 декабря.