22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 12 января, двумя поединками завершится 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
БОРНМУТ — УОТФОРД 17:00
В преддверии очного матча обе команды находятся в зоне вылета, но если дела "Уотфорда" идут в гору после назначения Найджела Пирсона главным тренером — 10 очков из 12 возможных — то "Борнмут" буксует, за этот же отрезок набрав только один балл. Семь из девяти встреч этих соперников в рамках высшего дивизиона завершились вничью.
"Борнмут" отложит на последний момент решения по готовности ряда игроков, но Дэвид Брукс, Чарли Дэниэлс, Джошуа Кинг и Джек Стейси точно не вернутся к воскресенью.
Красная карточка нападающего "Уотфорда" Роберто Перейры была отменена с помощью апелляции. Натаниэль Чалоба и Крейг Кэткарт прошли фитнес-тест, но Том Клеверли, Кико Фемения, Уилл Хьюз, Дарил Янмат, Себастьян Предль и Данни Уэлбек по-прежнему вне игры.
АСТОН ВИЛЛА — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция
Репетиция финала Кубка Лиги? Почему бы и нет. "Манчестер Сити", как кажется, выходит на пик формы, посреди недели отгрузив "Манчестер Юнайтед" три гола за тайм. "Астон Вилла", несмотря на обилие травм, показала свою стойкость против "Лестера". "Горожане" выиграли все три последних встречи с "вилланами" во всех соревнованиях с общим счетом 11:0.
Дебютировать за "Астон Виллу" может арендованный у "Челси" полузащитник Данни Дринкуотер. Для Тома Хитона и Уэсли Мораеса этот сезон завершен, также травмирован и Джон Макгинн.
В лазарете "Сити" остаются Эмерик Лапорт и Лерой Сане. Эдерсон вернется в ворота после своего удаления против "Вулверхэмптона" 27 декабря.
12.01.2020 11:00
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Последние комментарии:
Команда тренера Юргена Клоппа набрала 104 очка (33 победы, 5 ничьих, 0 поражений) в последних 38 матчах Премьер-лиги. Серия учитывает матчи и прошлого сезона. В чемпионате «Ливерпуль» не проигрывает с 3 января 2019 года.
«Ливерпуль», таким образом, установил рекорд АПЛ (лига основана в 1992 году – прим. Sports.ru). «Манчестер Сити» в 2018 году и «Челси» в 2005-м набирали по 102 очка в 38 матчах.
(ответить)
плять каррик ру это инетпсихушка
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Уже в след туре поставим раком портовых 6лядей и отьебем их у них же на хате, конец рекорду, конец вскукарекам
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Только заметил, что у арса разница мячей отрицательная...)
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Помните юзера Ччччелсссиии? На моей памяти единственный адекватный фанат Челси в последнее время.
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Это абсолютно новый прогноз
(ответить)
Победа гостей.
(ответить)
короч, если каждый будет обновлять страницу минимум 100 раз и оставлять хотяб 20 комментов в день - сильно поможет продвинуть данный ресурс появится много новых юзеров, типа "онли", заживём.
(ответить)
Варпуки. ..
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Уважаемые князи, подскажите пожалуйста кто считал, когда мы чемпик оформим сохраняя такой же ход - в марте или уже в феврале?
#lfc4empione
(ответить)
Михайлу заплатите стоней комментов
(ответить)
В следующем сезоне будем бороться за чемпик с членсюками, когда они на изи оформят Мбаппе, Санчо, Вернера, Кулибали и Чилуэлла. Для сити с новым тренером и место в 4-ке будет достижением. За последнее место в 4-ке будут бороться Моур и Анчи. мю во главе с Великим сульшером займет 6 место, а арсенал закончит сезон в первой десятке.
(ответить)
Норидж и Виллы, со своими травмами, совсем неочемные, имхо, вылетят. осталось третьим брайтона какого-нибудь найти.
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От 8 до 19 места - 11 очков всего лол. Вот это борьба и уровень середняков в АПЛ. Многие околотопы Испании, Франции и Португалии готовы с радостью перейти в условный Вулверхэмптон или Лестер с Эвертоном. Тем ценнее нынешние космические результаты Ливера, в 2000х и начале 10х не было столько крепких команд в АПЛ. Топ-4 и все остальные
(ответить)
Гвардиоле заплатите парой варов.
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11.01.2020 17:51 #
mikkiynwa
ЧЕ ПО ЧЛЕНСАМ?
Опять будут на ротик принимать эхехехехеех
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Источник: http://fapl.ru/posts/75951/?c=1#c7068940
Че по миккихуесосу? Доставайте уже из-под шконаря, пусть подышит.
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