"Юнайтед" продвигается в переговорах по Бруну Фернандешу

"Манчестер Юнайтед" продвигается в переговорах о приобретении полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша.

Травмы Скотта Мактоминея и Поля Погба заставили "красных дьяволов" активизировать поиски полузащитника в это трансферное окно, и внимание клуба с "Олд Траффорд" привлек Фернандеш.



Португальская пресса уверенно заявляет, что сделка близка, однако английские медиа настроены чуть осторожнее. По информации Daily Mail, "Юнайтед" только готовится сделать свое предложение в размере 50 миллионов фунтов плюс бонусы.



После победы 3:0 над "Норвичем" в субботу главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер также затронул эту тему.



"Бруну Фернандеш? Я не могу говорить об отдельных игроках, которые выступают за другие клубы, но я должен сказать, что у меня есть поддержка. У нас есть поддержка, чтобы что-нибудь предпринять в это окно, если это будет правильной вещью. Владельцы и Эд Вудворд знают, каковы наши намерения", — сообщил Сульшер.



Добавим, что накануне вечером 25-летний португалец вышел в стартовом составе "Спортинга" на матч против "Витории Сетубал" и отметился реализованным пенальти.