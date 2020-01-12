"Тоттенхэм" выиграл борьбу за Жедсона Фернандеша

"Тоттенхэм" близок к сделке по аренде полузащитника "Бенфики" Жедсона Фернандеша.

Ранее в январе пресса сообщала об интересе к Фернандешу со стороны "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Вест Хэма", причем два последних сделали свои предложения по Жедсону, а второе предложение "молотобойцев" даже было принято.



Однако потеря на три месяца с травмой связок колена Муссы Сиссоко заставила "шпор" вступить в борьбу за Фернандеша, и эту борьбу они выиграли, утверждает The Guardian.



По информации издания, лондонцы воспользовались тем, что их главный тренер Жозе Моуриньо состоит в отличных отношениях с агентом Жорже Мендешем, который с недавних пор представляет интересы Жедсона.



Ожидается, что сделка будет заключена на предстоящей неделе. "Тоттенхэм" возьмет 21-летнего португальца в аренду на 18 месяцев, но пока неясно, получат ли "шпоры" опцию по выкупу.