Моуриньо: "Ливерпулю" повезло"

Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что везение и благосклонность рефери помогли "Ливерпулю" одержать победу над его командой.

В субботу вечером "красные" отпраздновали победу 0:1 в Северном Лондоне, однако Моуриньо находится этот результат несправедливым, если судить по игре.



Моуриньо вообще считает, что гола Роберто Фирмино могло и не быть, если бы в предыдущей комбинации лайнсмен увидел игру рукой у Садио Мане. Также Жозе негодует по поводу оставшегося безнаказанным фола Энди Робертсона на юном защитнике "шпор" Яфете Танганге, хотя за похожее нарушение ранее днем нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг получил красную карточку при вмешательстве VAR.



"Я говорил вам, что они станут чемпионами, еще когда они победили "Манчестер Сити" три или четыре месяца назад. Им повезло — они могли пропустить гол и получить красную карточку за фол Робертсона. Должно быть, в тот момент у VAR было чаепитие".



"Вчера мы потратили полчаса, отрабатывая игру в обороне при вбросах аута, и мы проиграли матч из-за вброса аута".



"Думаю, рефери очень хорошо потрудился, но лайнсмен на дальней бровки не увидел, как Мане коснулся мяча (в комбинации перед голом)".



"Мы должны обрести вдохновение, чтобы соперничать с такого рода командами. Думаю, мы заслуживали большего. Во втором тайме мы увеличили давление, мы были агрессивнее", – цитирует Моуриньо Daily Mirror.