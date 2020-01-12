Моуриньо: "Ливерпулю" повезло"

Жозе Моуриньо Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что везение и благосклонность рефери помогли "Ливерпулю" одержать победу над его командой.

В субботу вечером "красные" отпраздновали победу 0:1 в Северном Лондоне, однако Моуриньо находится этот результат несправедливым, если судить по игре.

Моуриньо вообще считает, что гола Роберто Фирмино могло и не быть, если бы в предыдущей комбинации лайнсмен увидел игру рукой у Садио Мане. Также Жозе негодует по поводу оставшегося безнаказанным фола Энди Робертсона на юном защитнике "шпор" Яфете Танганге, хотя за похожее нарушение ранее днем нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг получил красную карточку при вмешательстве VAR.

"Я говорил вам, что они станут чемпионами, еще когда они победили "Манчестер Сити" три или четыре месяца назад. Им повезло — они могли пропустить гол и получить красную карточку за фол Робертсона. Должно быть, в тот момент у VAR было чаепитие".

"Вчера мы потратили полчаса, отрабатывая игру в обороне при вбросах аута, и мы проиграли матч из-за вброса аута".

"Думаю, рефери очень хорошо потрудился, но лайнсмен на дальней бровки не увидел, как Мане коснулся мяча (в комбинации перед голом)".

"Мы должны обрести вдохновение, чтобы соперничать с такого рода командами. Думаю, мы заслуживали большего. Во втором тайме мы увеличили давление, мы были агрессивнее", – цитирует Моуриньо Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, Моуриньо, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2020 00:25

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  1. tvinkovod 12.01.2020 01:10 # tvinkovod
    годы идут, а моур продолжает собирать портовых обрыганов

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  2. blackdreamer 12.01.2020 01:00 # blackdreamer
    повезло что не накидал 3 в первом тайме

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  3. noi39 12.01.2020 00:48 # noi39
    Повезло особенным,что Салах и компания сегодня мазали знатно! Уже после первого тайма,можно было сливать воду!

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  4. ezh28 12.01.2020 00:46 # ezh28
    Говночмоур остаётся говном

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  5. mugabe 12.01.2020 00:44 # mugabe
    норм так чмоур проуринировал ливерпуков

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  6. lfcynwa 12.01.2020 00:34 # lfcynwa
    опять причмокивает

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  7. xin 12.01.2020 00:33 # xin
    Просто у Моура синдром пенса

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