Моуриньо: "Ливерпулю" повезло"
Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что везение и благосклонность рефери помогли "Ливерпулю" одержать победу над его командой.
В субботу вечером "красные" отпраздновали победу 0:1 в Северном Лондоне, однако Моуриньо находится этот результат несправедливым, если судить по игре.
Моуриньо вообще считает, что гола Роберто Фирмино могло и не быть, если бы в предыдущей комбинации лайнсмен увидел игру рукой у Садио Мане. Также Жозе негодует по поводу оставшегося безнаказанным фола Энди Робертсона на юном защитнике "шпор" Яфете Танганге, хотя за похожее нарушение ранее днем нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг получил красную карточку при вмешательстве VAR.
"Я говорил вам, что они станут чемпионами, еще когда они победили "Манчестер Сити" три или четыре месяца назад. Им повезло — они могли пропустить гол и получить красную карточку за фол Робертсона. Должно быть, в тот момент у VAR было чаепитие".
"Вчера мы потратили полчаса, отрабатывая игру в обороне при вбросах аута, и мы проиграли матч из-за вброса аута".
"Думаю, рефери очень хорошо потрудился, но лайнсмен на дальней бровки не увидел, как Мане коснулся мяча (в комбинации перед голом)".
"Мы должны обрести вдохновение, чтобы соперничать с такого рода командами. Думаю, мы заслуживали большего. Во втором тайме мы увеличили давление, мы были агрессивнее", – цитирует Моуриньо Daily Mirror.
12.01.2020 00:25
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Последние комментарии:
годы идут, а моур продолжает собирать портовых обрыганов
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повезло что не накидал 3 в первом тайме
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Повезло особенным,что Салах и компания сегодня мазали знатно! Уже после первого тайма,можно было сливать воду!
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Говночмоур остаётся говном
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норм так чмоур проуринировал ливерпуков
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опять причмокивает
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Просто у Моура синдром пенса
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