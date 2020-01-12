Клопп доволен результатом, но не игрой

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что предельно счастлив результатом матча против "Тоттенхэма", но имеет претензии к игре своей команды.

В субботу "красные" отпраздновали победу 0:1 на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" благодаря забитому в первом тайме голу Роберто Фирмино.

В концовке матча "шпоры" упустили несколько возможностей избежать поражения, и Клопп считает, что его команда не должна была доводить до этого.

"Во-первых, результат — это самая важная вещь. Одна команда заслуживала победу, и этой командой были мы. Победа на поле "Тоттенхэма" — это всегда весьма особенное событие".

"Это наша вина, что игра не была решена в первые 50-60 минут. Матч получился очень напряженным для нас. Ты мог ожидать, что они будут глубоко обороняться на своем стадионе, но в первом тайме они играли по схеме 4-6-0. Если бы побеждать здесь было легко, гораздо больше команд делали бы это".

"Я предельно счастлив результатом, но насчет игры нам нужно поговорить. Правда в том, что мы должны были забивать больше голов".

"Мы должны быть честны с собой. Мы могли и должны были забить больше — особенно на этом стадионе против такой команды, как "Тоттенхэм".

"В концовке мы были без сил, а они шли вперед. Наш график матчей может обернуться потерей ритма, как здесь и случилось. Во втором тайме пара наших игроков были слегка истощенными, но мы сражались с усталостью", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2020 00:05

Количество просмотров Просмотров: 914

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  1. mugabe 12.01.2020 00:45 # mugabe
    вафел блять очкастый, в жизни теперь не отмыть ему рот от малафьи судейской

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  2. noi39 12.01.2020 00:45 # noi39
    А красиво так сказал,должны были забить больше,особенно на этом стадио,особенно "особенному"!Какой же он крутой!

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  3. rommkaq1- 12.01.2020 00:25 # rommkaq1-
    клоп -педик. не дать не взять. зафакает апл, не отмоемся лет 5 потом

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  4. electric 12.01.2020 00:24 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  5. rap-woiska 12.01.2020 00:19 # rap-woiska
    ПРИНЦЕССА!!!!!!!!!!!!

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  6. slash-lfc 12.01.2020 00:09 # slash-lfc
    ГЕНЕРАЛИССИМУС!!!

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