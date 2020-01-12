Клопп доволен результатом, но не игрой

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что предельно счастлив результатом матча против "Тоттенхэма", но имеет претензии к игре своей команды.

В субботу "красные" отпраздновали победу 0:1 на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" благодаря забитому в первом тайме голу Роберто Фирмино.



В концовке матча "шпоры" упустили несколько возможностей избежать поражения, и Клопп считает, что его команда не должна была доводить до этого.



"Во-первых, результат — это самая важная вещь. Одна команда заслуживала победу, и этой командой были мы. Победа на поле "Тоттенхэма" — это всегда весьма особенное событие".



"Это наша вина, что игра не была решена в первые 50-60 минут. Матч получился очень напряженным для нас. Ты мог ожидать, что они будут глубоко обороняться на своем стадионе, но в первом тайме они играли по схеме 4-6-0. Если бы побеждать здесь было легко, гораздо больше команд делали бы это".



"Я предельно счастлив результатом, но насчет игры нам нужно поговорить. Правда в том, что мы должны были забивать больше голов".



"Мы должны быть честны с собой. Мы могли и должны были забить больше — особенно на этом стадионе против такой команды, как "Тоттенхэм".



"В концовке мы были без сил, а они шли вперед. Наш график матчей может обернуться потерей ритма, как здесь и случилось. Во втором тайме пара наших игроков были слегка истощенными, но мы сражались с усталостью", — сообщил Клопп Sky Sports.