Лэмпард: "Один из наших лучших домашних матчей в сезоне"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что против "Бернли" его команда провела один из своих лучших домашних матчей в этом сезоне.

Проиграв "Саутгемптону" и "Брайтон" в двух предыдущих домашних матчах, в субботу "синие" реабилитировались перед своими болельщиками с помощью победы 3:0 над "Бернли".



Лэмпард все равно считает, что "Челси" должен был забивать больше, однако в остальном игра команды ему очень понравилась.



"Это определенно был один из наших лучших домашних матчей в этом сезоне — в нашей игре было все, за исключением большего количества голов".



"Отрезками мы показывали отличный футбол против "Бернли", который может быть сложным соперником, если этого захочет, но мы создали им проблемы. Мы играли с позитивным настроем с первых минут матча".



"Реализация моментов — это наша проблема дома, потому что в проигранных недавно матчах мы контролировали игру длинными отрезками, но не забили и того, что забили сегодня".



"Сегодня мы дважды забили в первом тайме, и это меняет облик игры. Мы много работаем над тем, чтобы открываться на подачи с флангов, и сегодня мы дважды забили таким образом. Это только начало, однако сегодня это дало разницу", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.