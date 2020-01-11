Фирмино принес "Ливерпулю" победу над "Тоттенхэмом"

Единственный гол Роберто Фирмино позволил "Ливерпулю" вырвать победу у "Тоттенхэма" и нарастить свой отрыв во главе Премьер-Лиги до 16 очков.

По сравнению с минимальным поражением от "Саутгемптона" 1 января главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо поменял ровно половину полевых игроков, доверив место в старте юному Яфету Танганге, а также Давинсону Санчесу, Данни Роузу, Харри Уинксу и Сон Хен Мину.



Рулевой "красных" Юрген Клопп ограничился одной корректировкой относительно победы 2:0 над "Саутгемптоном", вернув в команду Алекса Окслейд-Чемберлена, который заменил Джеймса Милнера.



Уже на второй минуте у ворот домашней команды было жарко. Удар Роберто Фирмино был остановлен на самой линии 20-летним Тангангой, а добивание Окслейд-Чемберлена пришлось в штангу.



"Тоттенхэм" полностью отдал мяч сопернику, уповая на резкие — и редкие — выпады. "Ливерпулю" пришлось играть в позиционный футбол, взламывая насыщенную оборону "шпор".



В середине тайма хороший момент имел Виргил Ван Дейк, пробивая головой со считанных метров, однако голкипер хозяев Пауло Гассанига выручил свою команду.



В конце концов давление "красных" принесло свои плоды. На 37-й минуте Мохамед Салах принял мяч в районе 11-метровой отметки, стоя спиной к воротам, после чего сделал короткую передачу на Фирмино, который технично ушел от Танганги и расстрелял ворота — 0:1.



Во втором тайме "Тоттенхэм" прибавил, стал прессинговать и смелее ходить вперед. На 57-й минуте Серж Орье плотным ударом из пределов штрафной проверил Алиссона — тот не потерял бдительность из-за отсутствия работы.



У "Ливерпуля" появилось свободное пространство, однако попытки "красных" разбежаться выглядели неубедительно, а острота у ворот Гассаниги не возникала.



На 75-й минуте отличную возможность сравнять счет упустил Сон. Лукас Моура вывел партнера на удар внутри штрафной, но южнокореец послал мяч выше.



На 82-й минуте "шпоры" имели еще один шанс. Орье выполнил прострел к дальней штанге, где открылся вышедший на замену Джовани Ло Чельсо, однако аргентинец непостижимым образом промахнулся с пары метров.



В самой концовке гости чуть отодвинули игру от своих ворот и отстояли победу, хотя это все равно были напряженные минуты.



"Тоттенхэм" откровенно простил своего соперника, хотя в концовке матча спокойно мог забирать ничью. "Ливерпуль" весьма скверно провел второй тайм, однако удача продолжает сопутствовать Юргену Клоппу и его команде.



"Тоттенхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче