Фирмино принес "Ливерпулю" победу над "Тоттенхэмом"
Единственный гол Роберто Фирмино позволил "Ливерпулю" вырвать победу у "Тоттенхэма" и нарастить свой отрыв во главе Премьер-Лиги до 16 очков.
По сравнению с минимальным поражением от "Саутгемптона" 1 января главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо поменял ровно половину полевых игроков, доверив место в старте юному Яфету Танганге, а также Давинсону Санчесу, Данни Роузу, Харри Уинксу и Сон Хен Мину.
Рулевой "красных" Юрген Клопп ограничился одной корректировкой относительно победы 2:0 над "Саутгемптоном", вернув в команду Алекса Окслейд-Чемберлена, который заменил Джеймса Милнера.
Уже на второй минуте у ворот домашней команды было жарко. Удар Роберто Фирмино был остановлен на самой линии 20-летним Тангангой, а добивание Окслейд-Чемберлена пришлось в штангу.
"Тоттенхэм" полностью отдал мяч сопернику, уповая на резкие — и редкие — выпады. "Ливерпулю" пришлось играть в позиционный футбол, взламывая насыщенную оборону "шпор".
В середине тайма хороший момент имел Виргил Ван Дейк, пробивая головой со считанных метров, однако голкипер хозяев Пауло Гассанига выручил свою команду.
В конце концов давление "красных" принесло свои плоды. На 37-й минуте Мохамед Салах принял мяч в районе 11-метровой отметки, стоя спиной к воротам, после чего сделал короткую передачу на Фирмино, который технично ушел от Танганги и расстрелял ворота — 0:1.
Во втором тайме "Тоттенхэм" прибавил, стал прессинговать и смелее ходить вперед. На 57-й минуте Серж Орье плотным ударом из пределов штрафной проверил Алиссона — тот не потерял бдительность из-за отсутствия работы.
У "Ливерпуля" появилось свободное пространство, однако попытки "красных" разбежаться выглядели неубедительно, а острота у ворот Гассаниги не возникала.
На 75-й минуте отличную возможность сравнять счет упустил Сон. Лукас Моура вывел партнера на удар внутри штрафной, но южнокореец послал мяч выше.
На 82-й минуте "шпоры" имели еще один шанс. Орье выполнил прострел к дальней штанге, где открылся вышедший на замену Джовани Ло Чельсо, однако аргентинец непостижимым образом промахнулся с пары метров.
В самой концовке гости чуть отодвинули игру от своих ворот и отстояли победу, хотя это все равно были напряженные минуты.
"Тоттенхэм" откровенно простил своего соперника, хотя в концовке матча спокойно мог забирать ничью. "Ливерпуль" весьма скверно провел второй тайм, однако удача продолжает сопутствовать Юргену Клоппу и его команде.
"Тоттенхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче
11.01.2020 22:25
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Последние комментарии:
пидоращка
В российском Оренбурге вечером 2 декабря обрушился автомобильный мост. Он находился на ремонте, при этом на мосту было организовано реверсивное движение. Момент обрушения записал видеорегистратор в машине водителя, который проезжал под мостом: ему удалось затормозить буквально в последний момент. В Оренбурге введен режим чрезвычайной ситуации.
(ответить)
обоссали обоссанного могила
(ответить)
Братики, а ведь правда, что после потных ублюдских рук портовых бичей уже будет не так престижно брать АПЛ... теперь каждая выскочка с бабками сможет покупать кабинеты VAR и лапать АПЛочку...
во времена пошли, фу, плеатьь
(ответить)
Ввели ВАР, все конкуренты полегли на дно и верят, что Ливерпуль тянут за уши.
ВУАХАХАХАХ
(ответить)
"Горелая пиздень солян ака контрарио от старческого моразма и пересосанных хуeв впрягься против позиции, что сейчас конкуренция ВНУТРИ Англии просто говно. Ну или просто лишь бы хуя отведать - его не поймешь."
Вот тут таговор в точку попал. Иной раз забавляют потуги этого украинского псевдоинтеллектуала.
(ответить)
колбаса по ходу дела возьмет кубок апл в этом году и зафакает кубок своими потными, грязными руками второсортных игроков. кто захочет бороться за зафаканный кубок в 2021 году
(ответить)
only--liverpool
ты долбоеб на тебя заява написана
Источник: http://fapl.ru/posts/75958/?c=1
(ответить)
Чо там по календарю,кого следующего ебать будем?
(ответить)
«Ливерпуль» – команда, которая заинтересует каждого. А вот «Челси» меня не интересует. Это новый проект, в который вливается много денег. Похоже, если клуб не выиграет трофеи, мистер Абрамович может уйти из клуба. Тренеру нравится, когда он может тратить много денег на приобретения. Но ты никогда не знаешь, принесет ли такой проект успех. Много неопределенности».
угадайте кто.
(ответить)
я желаю, чтобы команда колбаса разбилась в авиакатастрофе вместе с очкастым гермофродитом.
(ответить)
Дети пиздуйте уже спать!
(ответить)
Недавно тут Суперлох кидал матчи Ливерпуля. Ну что же братишка, держи матчи МАнсити. Тут просто надо сказать
ВУАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХААХХАХАХАХАХАХАХАХА
29 января Мансити - Ман Юнайтед
2 февраля Тоттенхэм - Мансити
9 февраля Мансити - Вест Хэм
22 февраля Лестер - Мансити
26 февраля Реал Мадрид - Мансити
1 марта Мансити - Арсенал
7 марта Ман Юнайтед - Мансити
14 марта Мансити - Бёрнли
17 марта Мансити - Реал Мадрид
21 марта Челси - Мансити
4 апреля Мансити - Ливерпуль.
ЕЩЕ РАЗ ВУАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХ
(ответить)
с победой скаузеры!! и новым рекордом! 61 очко в 21 матче
хде там обосцанные каралевы мочестера и лондАна? сосут писос под шконкой
(ответить)
Пацаны еду к маме онли--зеропука, говорит, что с ней еще две подружки кто со мной? Кстати, проход к его мамке без пароля, принимает любой член в себя.
(ответить)
Я высказал мнение, что говорить в нынешней время о "нереальной конкуренции", "наибольшей в истории" неправильно. Тем более, в контексте слов о том, что раньше конкуренция отсутствовали, т.е. по сути попытка обесценить кубки Ферги, трофеи Арсенала или Челси.
Горелая пиздень солян ака контрарио от старческого моразма и пересосанных хуeв впрягься против позиции, что сейчас конкуренция ВНУТРИ Англии просто говно. Ну или просто лишь бы хуя отведать - его не поймешь.
Мои аргументы
Отрыв Ливерпуля от Лестера - 16 очков при матче в запасе. Идущий вторым Лестер отсасывает от говнa в виде Саутгемптона, который сливает по 9-0.
Отрыв Ливерпуля от Ман Сити - 17 очков.
Об отрыве от других команд даже говорить не буду.
У МЮ, Арсенала, Челси, Тотенхэма слабейшие команды за последние n лет.
В матче против Тоттенхэма в первые 15 мин владение мячом Ливерпуля - 78%. Выигранный без особых проблем матч по итогу.
Обконченный солян считает, что о внутренней конкуренции чемпионата и его силе можно судить лишь о достижениях в еврокубках:
"взгялнь на результаты в еврокубках в 90-х у клубов АПЛ, а потом пи3ди про конкуренцию."
Он почему-то завис в 90-х и для него больше других периодов для сравнения нет, что я резонно указал:
А че только 90-е? Ферги только тогда тренировал?
"В 90-е была 1 победа в ЛЧ МЮ.
В 00-е была 2 победы в ЛЧ - Ливерпуля МЮ.
В 10-е были 2 победы в ЛЧ - Челси и Ливерпуля."
в ответ на это орет про достижения Ливерпуля:
"как бы 2 финала подряд это случайность, угу", в то время когда речь идет не только и не столько о достижениях Ливерпуля, а, в первую очередь о достижениях английских клубов на евроарене (подыграем этому старому еблaну).
Но даже это я парировал.
"охуеннo базарить о 2-х финалах, когда те же 2 финала подряд были у МЮ в 00-е, а затем еще 1 в 10-е."
Замечу, что он, между делом, заявляет следующее:
"00-е это уже не эпоха чистоФерги, это эпоха биг-фо"
На мой прямой вопрос: "Это что за еще высер? Типа тогда Ферги был не успешен? Или типа жалкая попытка отмазаться?
Да Ферги был чуть ли не успешнее в 00-е, чем 90-х, уж на Евроарене уж точно." ответа не последовало, как, впрочем, и на остальные вопросы в течение "беседы. В дальнейшем солян к этой теме не возвращался и никак не напоминал.
Здесь остапа понесло и начались оценочные суждения.
"до, ЛЧ 2011 это уровень, пенсы Боаша, Марсель и Шальке епать сетка. что финал и показал, случай а-ля 99-й.
Шпоры 2019 уровня где-то скам-99, просто никто в финале не пижонил.
И здесь это еблaн приводит факт превосходство английских клубов на евроарене в ДРУГОЙ период времени, сам того не понимая.
"про 00-е 2 финала были у ЛФК с разницей в год, и чё?"
В итоге, бомбанув, это yeбище скинуло очередное оценочное суждение (интересно как это связано с моим изначальным комментарием).
90-95 мрак
95-05 стагнация
05-10 топ
10-16 кризес
16-20 воскрешение
Но ок, давайте сравним его периоды
90-95 мрак - английские клубы в задницe после бана
95-05 стагнация - 2 ЛЧ (напомню, ЛЧ Ливерпуля 04-05)
05-10 топ - 1 ЛЧ
10-16 кризес - 1 ЛЧ
16-20 воскрешение - 1 ЛЧ
Может, сравним детальнее?
Еще до всех его "топов" я пишу:
"В 00-е были и английский финал - 07/08 (а должен был быть еще в 08/09).
Полуфиналы
ЛЧ 04/05 - Челси, Ливерпуль
ЛЧ 06/07 - Ливерпуль, Челси, МЮ
ЛЧ 07/08 - МЮ, Челси, Ливерпуль
ЛЧ 08/09 - МЮ, Арсенал, Челси"
Т.е. демонстрирую этому еблaнy, что сейчас не период САМОЙ высокой конкуренции, о чем говорил изначально даже по его "методу определения".
Сравним с "эпохой воскрешения"
"В лч 16-17 в 1/4 был только Лестер из английских команд, который там же и слился.
В лч 17-18 в 1/4 были лишь Ливерпуль и Сити, Сити отгреб от Ливерпуля
И хорошо, что в 18/19 в 1/4 было целых 3 английских клуба, а в 1/2 целых ДВА, что явно пизжe тех примеров с 3 представителями, о которых я говорил."
Это не говоря уже о периодических высерах контрарио о каких-то разгромах, парированных мной примерами других разгромов других топ-команд в другие периоды времени.
Я решил накидать эту мегапростыню для вывода, чтобы вы с этим еблaном контрарио дел не имели. Умственная деградация у него на лице, как, впрочем, и сперма.
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ЗМ в этом году можно не проводить,а сразу прислать Аллисону на Энфилд....
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Бляяя бедный Ливерпуль. Для вас поход за чемпионством похож на восхождение астматика на Эверест. Без кислорода причем. Как же все это было трудно.
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Теперь куры наши личные сучки?
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Маур в своём репертуаре. Сказал, что Ливерпуль - чемпион, но добавил, что сегодняшний гол другой команде могли бы и не засчитать, а Робертсона не проверили по ВАР на кк)
(ответить)
Тут даже скаузеры между собой рамсуют...Смеюсь с них идиотов:)....Девочки не ругайтесь,а то буду пиздить вас пощикам большой и толстой колбасой!
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