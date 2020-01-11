Артета извинился за красную карточку Обамеянга

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета извинился за красную карточку своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга в матче против "Кристал Пэлас".

Обамеянг был удален с поля "Селхерст Парк" в середине второго тайма, вскоре после ответного гола "орлов". Артета согласен с тем, что габонский нападающий превысил рамки дозволенного, а также надеется, что Макс Майер избежал травмы в столкновении с Пьер-Эмериком.



"Я только что посмотрел повтор, и это выглядело довольно скверно, если честно, хотя я знаю, что у Обы не было злого умысла. Надеюсь, их игрок не получил травму. Прошу прощения за это", — цитирует Артету Sky Sports.



Также Микель высказался непосредственно насчет игры, завершившейся со счетом 1:1, заявив, что "Арсенал" оправдал его ожидания.



"Думаю, первые 35 минут были ровно такими, как я и хочу, чтобы "Арсенал" играл. Мы доминировали над соперником, мы контролировали игру, мы занимали правильные позиции и были так хороши при переходе из одной фазы игры в другую".



"После этого был период, когда мы начали дарить им штрафные. Игра стала рваной, но я остался очень доволен первым таймом. Нужно отдать должное сопернику, который оказал давление в первые 10 минут второго тайма, забрасывая мяч в штрафную площадь и отправляя туда людей. Нам пришлось сложнее".



"Мы пропустили гол, когда полностью выключились из игры, и это недопустимо. Я расстроен этим, но мы очень хорошо отреагировали на пропущенный гол, а затем случилась красная карточка Обы".



"Мы сыграли таким образом, как я того и ожидал, потому что каждый был в игре", — добавил Артета.