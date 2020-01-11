"Челси" комфортно разгромил "Бернли"

Тэмми Абрахэм "Челси" одержал комфортную победу над "Бернли" в домашних стенах со счетом 3:0.

По сравнению с 1:1 против "Брайтона" в старте у "синих" произошло три перестановки. Андреас Кристенсен заменил Курта Зума, Росс Баркли — Нголо Канте, Каллум Хадсон-Одои — Кристиана Пулишича.

Три перестановки можно было наблюдать и у "бордовых". Мэтт Лоутон, Аарон Леннон и Джефф Хендрик вышли вместо Фила Бардсли, Робби Брэйди и Эшли Барнса.

Хозяева достаточно активно начали матч, резво перемещая мяч по полю, однако "Бернли" сразу же показал, что приехал сюда разрушать.

Более того, на 18-й минуте гостям даже удалось показать зубы, когда после подачи со штрафного Бен Ми сделал скидку вдоль ворот, а Хендрик кивком головы поразил ворота. Однако система VAR отменила гол.

Спустя несколько минут Лоутон в подкате сбил Виллиана на краю штрафной площади, а Жоржиньо уверенно реализовал пенальти — 1:0.

"Бордовые" хорошо отреагировали на пропущенный мяч, отодвинув игру от своих ворот и подвергнув голкипера "синих" Кепу Аррисабалагу некоторому давлению.

Однако на 38-й минуте "Челси" удвоил счет. Сыграв в стенку с Хадсон-Одои на правом фланге, Рис Джеймс навесил на линию вратарской, где Тэмми Абрахэм выпрыгнул выше всех и пробил головой с отскоком от газона — 2:0.

В начале второго тайма счет стал разгромным. Сесар Аспиликуэта выполнил наброс воротам, и хотя Абрахэм головой до мяча не добрался, за ним притаился Хадсон-Одои — 3:0.

На этом гости окончательно сдались и уже не сопротивлялись. Впрочем, и хозяева уже насытились и в дальнейшем атаковали больше для вида.

"Челси" отреагировал на два домашних поражения подряд, одержав комфортную победу, тогда как "Бернли" проиграл уже четыре матча кряду и оказался втянут в борьбу за выживание.

"Челси" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Бернли, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. lovrentiy 11.01.2020 20:32 # lovrentiy
    Сука.

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  2. electric 11.01.2020 20:32 # electric
    Отскок кур

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  3. thegodfather 11.01.2020 20:31 # thegodfather
    скоро с лестером играть еще и на выезде
    можно будет прожарить

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  4. normanreedus1 11.01.2020 20:30 # normanreedus1
    Пока все восхищаются над Ливерпулем, Сотон приближаются к МЮ, всего 4 очка отделяют, Вот это рывок! Камоне Сотон!!!

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  5. sausage 11.01.2020 20:28 # sausage
    Танганга, это кто?)

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  6. mata05 11.01.2020 20:28 # mata05
    Комон ротатор

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  7. melwood-lfc 11.01.2020 20:27 # melwood-lfc
    дайте эйс пжл

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  8. sausage 11.01.2020 20:27 # sausage
    Сук, щас Маур обломает скаузерам мировой рекорд)

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  9. akado 11.01.2020 20:26 # akado
    Встречаются команды, у одной из которых в два раза больше очков, чем у другой, интересно интересно..

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  10. k-pop 11.01.2020 20:26 # k-pop
    Ебать там содомия на каррик сру, просто отбитые сектанты. Собрались теперь болеть за жозе аххахазаха

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  11. thegodfather 11.01.2020 20:24 # thegodfather
    надо лестер догонять и скидывать
    поплыли бедолаги
    еще и вилле в кубке лиги слетят, скрин




    зЫ ЗЕРОПУК ВПЕРДЕ! ШПОРЫ СОСЭ!

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  12. imf-tau 11.01.2020 20:22 # imf-tau
    Короче - в этом году в нападении у сборной Англии должны быть Варди, Ингз, Абрахам, Решфорд и Стерлинг. Кейн только в запасе.

    Если тупень Саутгейт опять начнет пихать своего Кейна в основу по кд - я обоссу его ебало.

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  13. sausage 11.01.2020 20:19 # sausage
    ВАР в плане определения оффсайда - это цирк ипаный. Раньше были рекомендации судьям, что при спорном положении игроков на одной линии судить в пользу атакующей команды. Им мало кто следовал ибо судьи в большинстве своём ссыкуны, но теперь они вообще неприменимы. Вообще, высчитывать сантиметровый оффсайд с расстояния овер 100 метров уже само по себе дико, не говоря уже о том, что смотрят под хер пойми каким углом. Его измеряют по складкам футболки, бороде, причёске... Для такой игры, как футбол, это выглядит наигранным. И где гарантии, что эти 5-10 сантиметров образовались до момента касания мяча при передаче, а не после него? К тому же такое убогое применение ВАР может сказаться на разнообразии игры. Если ничего не изменится футбол может просто обеднеть на различные тактические решения. Короче, по мне, так это полный пздц, и если от ВАРа уже никуда не деться, то надо либо что-то делать с правилом оффсайда, либо с тем же ВАРом и его применением в этом аспекте.

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  14. mc-od 11.01.2020 20:17 # mc-od
    Михажло, понимаю, ты здесь один горбатишься одменом, но не написать про матч Лестера со святыми - это, как тут принято выражаться, зашквар донный. А ведь отличный матч выдали. Кароч, скоро фапля совсем RIP...

    P.S. Ливерпуков с анбиттеном, а адекватных болел Лестера с чемпиком! ))

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  15. ganinilyha 11.01.2020 20:16 # ganinilyha
    Лестер - говно

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  16. progressive 11.01.2020 20:14 # progressive
    Зима близко.

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  17. bezviz 11.01.2020 20:12 # bezviz
    арсиноль как был г0вном так и остается. не важно кто тренер, почему у них нет этого преславутого хайпа от нового тренера, как был у сульшера, Лэмпарда, эмери? так хотели и ждали артету а чет команда х.уй кладет и нет никакой магии, просто сосут по кд)

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  18. jirrort 11.01.2020 20:12 # jirrort
    Ебать,это как же Челси будет разносить всех в следующем сезоне.150 IQ Фрэнки дают о себе знать, воистину гений,в отличии от псины из Рейнджерса

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  19. januzaj00 11.01.2020 20:12 # januzaj00
    что по ливеру? скока сегодня им пенок подарят?

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  20. firework 11.01.2020 20:11 # firework
    отличный матч

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