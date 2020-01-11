"Челси" комфортно разгромил "Бернли"

"Челси" одержал комфортную победу над "Бернли" в домашних стенах со счетом 3:0.

По сравнению с 1:1 против "Брайтона" в старте у "синих" произошло три перестановки. Андреас Кристенсен заменил Курта Зума, Росс Баркли — Нголо Канте, Каллум Хадсон-Одои — Кристиана Пулишича.



Три перестановки можно было наблюдать и у "бордовых". Мэтт Лоутон, Аарон Леннон и Джефф Хендрик вышли вместо Фила Бардсли, Робби Брэйди и Эшли Барнса.



Хозяева достаточно активно начали матч, резво перемещая мяч по полю, однако "Бернли" сразу же показал, что приехал сюда разрушать.



Более того, на 18-й минуте гостям даже удалось показать зубы, когда после подачи со штрафного Бен Ми сделал скидку вдоль ворот, а Хендрик кивком головы поразил ворота. Однако система VAR отменила гол.



Спустя несколько минут Лоутон в подкате сбил Виллиана на краю штрафной площади, а Жоржиньо уверенно реализовал пенальти — 1:0.



"Бордовые" хорошо отреагировали на пропущенный мяч, отодвинув игру от своих ворот и подвергнув голкипера "синих" Кепу Аррисабалагу некоторому давлению.



Однако на 38-й минуте "Челси" удвоил счет. Сыграв в стенку с Хадсон-Одои на правом фланге, Рис Джеймс навесил на линию вратарской, где Тэмми Абрахэм выпрыгнул выше всех и пробил головой с отскоком от газона — 2:0.



В начале второго тайма счет стал разгромным. Сесар Аспиликуэта выполнил наброс воротам, и хотя Абрахэм головой до мяча не добрался, за ним притаился Хадсон-Одои — 3:0.



На этом гости окончательно сдались и уже не сопротивлялись. Впрочем, и хозяева уже насытились и в дальнейшем атаковали больше для вида.



"Челси" отреагировал на два домашних поражения подряд, одержав комфортную победу, тогда как "Бернли" проиграл уже четыре матча кряду и оказался втянут в борьбу за выживание.



"Челси" — "Бернли". Отчет о матче