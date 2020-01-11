"Юнайтед" забил "Норвичу" четыре безответных мяча

"Манчестер Юнайтед" уверенно разобрался с "Норвичем", отправив в ворота последней команды Премьер-Лиги четыре безответных мяча.

Относительно домашнего поражения 1:3 от "Манчестер Сити" в Кубке Лиги наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял четырех игроков, вернув в команду Харри Магуайра, Неманью Матича, Хуана Мату и Антони Мартиаля.



"Канарейки" из-за травмы недосчитались своего лучшего бомбардира Теему Пукки, вместо которого вышел 18-летний Адам Ида.



"Норвич" с самого начала матча ушел в глухую оборону и почти не позволял игрокам "Юнайтед" выходить на ударные позиции.



Хозяевам потребовалось 27 минут, чтобы впервые попасть в створ, но это попадание оказалось результативным. Мата чуть сместился с правого фланга по направлению центра и набросил мяч к дальней штанге, где Маркус Рэшфорд просто подставил ногу — 1:0.



В дальнейшем "Юнайтед" уверенно контролировал игру, а свой первый и единственный в первом тайме момент "Норвич" создал на 44-й минуте, когда Тодд Кантуэлл наносил обводящий удар из пределов штрафной, но Давид Де Хеа выручил свою команду.



Второй тайм начался с того, что Тим Крул фолом остановил прорыв Брандона Уильямса в штрафной, а Рэшфорд реализовал пенальти — 2:0.



Почти сразу "дьяволы" забили и третий гол. Мата навесил на линию вратарской, а Мартиаль нанес удар головой — 3:0.



На 57-й минуте отличиться мог и Уильямс. Брандон в касание замыкал прострел Андреаса Перейры вдоль ворот, но с трех метров послал мяч в небеса.



Игра была по сути сделана, но последнее слово осталось за "Юнайтед". На 76-й минуте вышедший на замену Мейсон Гринвуд получил свободу на подступах к штрафной, чем и воспользовался, пробив низом в притирку со штангой — 4:0.



"Юнайтед" одержал уверенную победу, которая была очень нужна команде Оле Гуннара Сульшера после двух предыдущих матчей. Уверенной она получилась во многом потому, что "Норвич" ничего не смог противопоставить своему сопернику.



"Манчестер Юнайтед" — "Норвич". Отчет о матче