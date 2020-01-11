"Юнайтед" забил "Норвичу" четыре безответных мяча
"Манчестер Юнайтед" уверенно разобрался с "Норвичем", отправив в ворота последней команды Премьер-Лиги четыре безответных мяча.
Относительно домашнего поражения 1:3 от "Манчестер Сити" в Кубке Лиги наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял четырех игроков, вернув в команду Харри Магуайра, Неманью Матича, Хуана Мату и Антони Мартиаля.
"Канарейки" из-за травмы недосчитались своего лучшего бомбардира Теему Пукки, вместо которого вышел 18-летний Адам Ида.
"Норвич" с самого начала матча ушел в глухую оборону и почти не позволял игрокам "Юнайтед" выходить на ударные позиции.
Хозяевам потребовалось 27 минут, чтобы впервые попасть в створ, но это попадание оказалось результативным. Мата чуть сместился с правого фланга по направлению центра и набросил мяч к дальней штанге, где Маркус Рэшфорд просто подставил ногу — 1:0.
В дальнейшем "Юнайтед" уверенно контролировал игру, а свой первый и единственный в первом тайме момент "Норвич" создал на 44-й минуте, когда Тодд Кантуэлл наносил обводящий удар из пределов штрафной, но Давид Де Хеа выручил свою команду.
Второй тайм начался с того, что Тим Крул фолом остановил прорыв Брандона Уильямса в штрафной, а Рэшфорд реализовал пенальти — 2:0.
Почти сразу "дьяволы" забили и третий гол. Мата навесил на линию вратарской, а Мартиаль нанес удар головой — 3:0.
На 57-й минуте отличиться мог и Уильямс. Брандон в касание замыкал прострел Андреаса Перейры вдоль ворот, но с трех метров послал мяч в небеса.
Игра была по сути сделана, но последнее слово осталось за "Юнайтед". На 76-й минуте вышедший на замену Мейсон Гринвуд получил свободу на подступах к штрафной, чем и воспользовался, пробив низом в притирку со штангой — 4:0.
"Юнайтед" одержал уверенную победу, которая была очень нужна команде Оле Гуннара Сульшера после двух предыдущих матчей. Уверенной она получилась во многом потому, что "Норвич" ничего не смог противопоставить своему сопернику.
"Манчестер Юнайтед" — "Норвич". Отчет о матче
11.01.2020 19:55
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Последние комментарии:
ЖОЗЕ! МОУР! Не подведи! Нужна интрига! Помоги Сити, обоссы этих портовых. Ты спец, мы верим. Весь фапель с тобой!
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Самый результативный матч что я смотрел, это 0:5, с ТТХ, тогда играли Суарес, который забил две плюхи, Стерлинг, Стар, Хендо.
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Скаму только с донными командами играть.
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неплохие матчи выдались, ждем главный поединок тура еххехе
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Трофеи Тоттенхэма с 2006 по 2018 год - 1 Кубок Лиги.
Трофеи Ливерпуля с 2006 по 2018 год - 1 Кубок Лиги.
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видео https://football-video.club/2020/01/11/manchester-junajted-norvich-video-obzor-matcha/
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Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Сульшер четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Алиссоны, Облаки ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 5-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
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Блу из зе кала
Футбал из зе геим
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Бруну Фернандеш на подходе! С Победой, пацаны!!!
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Рэшфорд красава, я думал он очередной македа или анусай но нет, парень играет на другом уровне.
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Горлум просто топчик. Не понимаю как он это делает. Команда весь сезон болтается на 6-7 месте, игры нет, перспектив нет, ничего нет. Но 1 раз в месяц выстрелит случайно в каком-нибудь ненужном матче и все, новый кредит доверия выписан, пригородные бомжи в экстазе, готовы дальше сидеть и болтаться в гавне.
Спасибо тебе Оле от всех фанатов Сити! Manchester is blue!
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