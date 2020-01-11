Аарон Рэмси не жалеет о переходе в "Арсенал"

Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси заявил, что не жалеет о своем переходе в "Арсенал" в 2008 году.

В июне 2008 "канониры" приобрели Рэмси, которому на тот момент было 17 лет, у "Кардиффа" за 5 миллионов фунтов.



Аарон провел 11 лет в "Арсенале", прежде чем в 2019 не ушел свободным агентом в "Ювентус". Валлиец не жалеет о том, как сложилась его карьера, и по-прежнему благодарен Арсену Венгеру.



"Я стоял перед тяжелым выбором, но я чувствовал, что Арсен и "Арсенал" больше всех старались меня заполучить".



"Они привезли меня и мою семью в Швейцарию, где Арсен в то время работал на Евро. Я встретился с ним там, и меня подкупило его видение насчет моего развития как игрока".



"Со своей стороны я ни о чем не жалею. Арсен обладает репутацией по выращиванию из молодых игроков больших звезд".



"Для меня было важно, что я сразу попал в первую команду и рано получил возможность показать, на что я способен, даже в столь юном возрасте".



"У меня были шансы, когда я пришел. Я играл и тренировался с первой командой, поэтому для меня это было правильное решение", — цитирует Рэмси Sky Sports.