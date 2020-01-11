Льорис: "Миссия Моуриньо — выиграть трофей для "Тоттенхэма"
Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис заявил, что приоритетная цель нового главного тренер Жозе Моуриньо — прервать бестрофейную серию клуба.
Льорис, который из-за полученной в октябре травмы плеча со стороны наблюдал за увольнением Маурисио Почеттино и приглашением Моуриньо, отлично осведомлен, что Жозе выигрывал трофеи во всех своих предыдущих клубах.
Уго надеется, что "Тоттенхэм", не знающий трофеев с Кубка Лиги в 2008 году, не станет исключением, и Моуриньо подтвердит здесь свою репутацию.
"Нет ничего приятного в том, когда уходит кто-то, кого ты очень ценишь. Но также ты понимаешь, что это часть футбола. Такие решения принимают не игроки. Ты должен быть готов немедленно начать работать на нового тренера".
"Мы пересекались с Жозе прежде на поле во время матчей Премьер-Лиги, но я впервые говорю о тем, видя его работу вблизи".
"Это шанс для игроков поработать на ежедневной основе с одним из величайших тренеров за последние 20 лет. Он побеждал везде, и у него есть четкая миссия насчет того, чего нам здесь не хватает: трофея".
"Порой мы играли в отличный футбол, однако наши старания не были вознаграждены", — сообщил Льорис L'Equipe.
11.01.2020 18:00
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Обкекается о6оссеный. Тут к гадалке не ходи.
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