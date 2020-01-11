Льорис: "Миссия Моуриньо — выиграть трофей для "Тоттенхэма"

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис заявил, что приоритетная цель нового главного тренер Жозе Моуриньо — прервать бестрофейную серию клуба.

Льорис, который из-за полученной в октябре травмы плеча со стороны наблюдал за увольнением Маурисио Почеттино и приглашением Моуриньо, отлично осведомлен, что Жозе выигрывал трофеи во всех своих предыдущих клубах.



Уго надеется, что "Тоттенхэм", не знающий трофеев с Кубка Лиги в 2008 году, не станет исключением, и Моуриньо подтвердит здесь свою репутацию.



"Нет ничего приятного в том, когда уходит кто-то, кого ты очень ценишь. Но также ты понимаешь, что это часть футбола. Такие решения принимают не игроки. Ты должен быть готов немедленно начать работать на нового тренера".



"Мы пересекались с Жозе прежде на поле во время матчей Премьер-Лиги, но я впервые говорю о тем, видя его работу вблизи".



"Это шанс для игроков поработать на ежедневной основе с одним из величайших тренеров за последние 20 лет. Он побеждал везде, и у него есть четкая миссия насчет того, чего нам здесь не хватает: трофея".



"Порой мы играли в отличный футбол, однако наши старания не были вознаграждены", — сообщил Льорис L'Equipe.