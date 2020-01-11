Сульшер не ищет краткосрочных решений

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не боится требовать от своего вице-президента Эда Вудворда приобретений, но не собирается покупать игроков в качестве краткосрочных решений.

Удручающие матчи против "Вулверхэмптона" в Кубке Англии и против "Манчестер Сити" в Кубке Лиги за последнюю неделю показали, что "красным дьяволам" совсем не помешало бы усиление в это трансферное окно.



Пока что "Юнайтед" пассивен на рынке, и это наводит на мысли, что Сульшер недостаточно настойчив в переговорах с Вудвордом, однако это совсем не так.



"Конечно, я прямо говорю ему о том, в чем мы нуждаемся. Мы разговариваем открыто и искренне".



"Однако я не скажу вам то, что говорю ему. Я бы никогда не сказал вам, что мне нужно избавиться от того или этого игрока".



"Мы кое-что создаем, и мне уже наскучило объясняться перед вами. Да и фанатам уже наскучило слушать, что у нас есть видение и план. Однако это не изменилось с 1 сентября и не может измениться. Спросите его (Вудворда), насколько я решителен".



"Я не собираюсь защищать себя. Я собираюсь поступать так, как лучше для клуба. Так, как я чувствую правильным для клуба. И я никогда не буду ставить себя выше клуба. Это "Манчестер Юнайтед" и здесь нет "я". Ни для меня, ни в команде".



"Краткосрочное решение, которое поможет команде здесь и сейчас, — это не всегда самая плохая вещь. Но ты не хочешь оказаться в ситуации, когда о чем-то пожалеешь через 18 месяцев. Мы должны быть уверены, что приглашаемые игроки являются правильными для нас в плане характера и мастерства", — цитирует Сульшера The Telegraph.