Клопп: "Моуриньо — тренер мирового уровня"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что по-прежнему опасается Жозе Моуриньо и его "Тоттенхэм".

В поздний период работы с "Манчестер Юнайтед" Моуриньо слегка подпортил свою репутацию, вдобавок "Тоттенхэм" сейчас находится не в идеальном состоянии, едва потеряв с травмами Муссу Сиссоко и Харри Кейна.



Однако Клопп не сомневается, что даже в такой сложной ситуации Жозе будет стремиться к победе над "Ливерпулем" в субботнем матче Премьер-Лиги.



"Он тренер мирового уровня, с особым складом ума, я бы сказал".



"Он хочет побеждать во что бы то ни стало. Я очень это уважаю. Это означает, что каждую ситуацию он пытается использовать во благо своей команды".



"Я не хочу давать поводы для газетных заголовков, но я не помню, когда за последние два-три года мы играли бы матч против него и я думал: "Слава богу, это он, а не какой-то другой тренер". Тяжело приходится против всех в силу различных причин".



"Является ли "Тоттенхэм" моим наиболее предпочтительным соперником на этот уикенд? Наверное, нет, но я не уверен, хочет ли кто-нибудь играть против нас вообще в данный момент", — цитирует Клоппа The Independent.