Гомеш приступает к индивидуальным тренировкам
На следующей неделе полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш вернется на тренировочную базу клуба, чтобы приступить к индивидуальным занятиям.
Напомним, Гомеш получил перелом своей правой лодыжки в матче против "Тоттенхэма" в ноябре. Травма выглядело настолько страшно, что мало кто в тот момент мог поверить в возвращение Андре до конца сезона.
Однако по прошествии двух месяцев 26-летний португалец чувствует себя гораздо лучше и теперь начинает набирать форму для возвращения на поле.
"Андре Гомеш вернется на следующей неделе, чтобы начать индивидуальные тренировки здесь. Это хорошая новость. Его восстановление проходит хорошо, проходит быстро, и я надеюсь, он как можно скорее приступит к тренировкам в общей группе, потому что он великолепный игрок", — цитирует главного тренера "ирисок" Карло Анчелотти Daily Mail.
11.01.2020 15:00
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Удачи Андре! Надеюсь быстро наберёшь форму!
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