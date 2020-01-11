Гомеш приступает к индивидуальным тренировкам

На следующей неделе полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш вернется на тренировочную базу клуба, чтобы приступить к индивидуальным занятиям.

Напомним, Гомеш получил перелом своей правой лодыжки в матче против "Тоттенхэма" в ноябре. Травма выглядело настолько страшно, что мало кто в тот момент мог поверить в возвращение Андре до конца сезона.



Однако по прошествии двух месяцев 26-летний португалец чувствует себя гораздо лучше и теперь начинает набирать форму для возвращения на поле.



"Андре Гомеш вернется на следующей неделе, чтобы начать индивидуальные тренировки здесь. Это хорошая новость. Его восстановление проходит хорошо, проходит быстро, и я надеюсь, он как можно скорее приступит к тренировкам в общей группе, потому что он великолепный игрок", — цитирует главного тренера "ирисок" Карло Анчелотти Daily Mail.