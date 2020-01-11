Моуриньо: "Тоттенхэм" никогда не будет королем трансферного окна"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо признал, что его клуб никогда не будет доминировать на трансферном рынке, скупая звезд задорого.

Принимая приглашение из Северного Лондона, Моуриньо с самого начала знал, что ему придется работать в условиях ограниченного трансферного бюджета, поэтому теперь, когда "шпоры" потеряли с травмами Муссу Сиссоко и Харри Кейна, Жозе просто не может взять и купить игроков на замену.



По словам Моуриньо, он будет улучшать свою команду преимущественно через работу на тренировках, а на это уйдет больше времени.



"Я приведу вам один пример. Если вам нужен голкипер, вы обращаетесь к одному из трех лучших голкиперов в мире и закрываете вратарский вопрос за одно трансферное окно. Я имею ввиду Алиссона".



"Когда "Ливерпулю" был нужен голкипер, разве они обратились к старому голкиперу? Или пригласили молодого голкипера? Кого-нибудь для конкуренции с Миньоле или Кариусом? Нет, они взяли одного из трех лучших голкиперов в мире".



"Как много окон им потребовалось, чтобы уладить этот вопрос. Одно".



"Мы же действуем по ситуации. У нас другой клуб, и мы должны работать по-другому. Время компенсирует трансферные окна. С удивительными трансферными окнами тебе нужно меньше времени. Но с балансом в трансферные окна, тебе нужно больше времени".



"На мой взгляд, все зависит от времени. Времени, чтобы работать. Поэтому у нас уйдет больше трансферных окон, ведь мы никогда не будем королем трансферного окна", — цитирует Моуриньо Sky Sports.