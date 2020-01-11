Озил: "Артета вернул достоинства прежнего "Арсенала"

Месут Озил и Микель Артета Полузащитник "Арсенала" Месут Озил чувствует, что главный тренер Микель Артета восстановил прежние достоинства клуба.

Озил является одним из самый преобразившихся футболистов после смены главного тренера на "Эмирейтс", напоминая о своей игре, которую он демонстрировал во времена Арсена Венгера.

Месут удивлен, что его бывший одноклубник получил эту работу, но в то же время очень доволен сотрудничеством с Артетой.

"По сути он вернул достоинства прежнего "Арсенала". Мы играем через владение, контролируем игру и постоянно держим мяч".

"Есть вещи, над которыми он работает с нами, и вы можете видеть результат — каждый улыбается, получает удовольствие, и это обеспечивает нам успех сейчас".

"Будучи плеймейкером, мне нужно много пространства. Его игровой стиль позволяет мне получать это пространство, и это так важно, чтобы быть успешным".

"Я был слегка удивлен его назначением. С другой стороны, время летит довольно быстро. Я помню, как он отправился работать с Пепом Гвардиолой в "Манчестер Сити", и было довольно очевидно, что скоро он станет самостоятельным тренером".

"Я очень рад, что он здесь с нами в данный момент времени, потому что это правильное время. Все мы рады, что он здесь", — цитирует Озила The Telegraph.


Метки Арсенал, Артета, Озил

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2020 13:00

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  1. chr1s8rown 11.01.2020 13:25 # chr1s8rown
    Озил эдаки лемпард в арсе в плохом смысле

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  2. wilegend 11.01.2020 13:14 # wilegend
    очередной раз обоссал членососа88

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  3. liverbro 11.01.2020 13:14 # liverbro
    Рановато он рот открыл,ещё ничего не сделал

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  4. wengerrrro 11.01.2020 13:06 # wengerrrro
    он еще пока ниче не вернул
    судя по всему, седня опять прое6ем

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