Озил: "Артета вернул достоинства прежнего "Арсенала"
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил чувствует, что главный тренер Микель Артета восстановил прежние достоинства клуба.
Озил является одним из самый преобразившихся футболистов после смены главного тренера на "Эмирейтс", напоминая о своей игре, которую он демонстрировал во времена Арсена Венгера.
Месут удивлен, что его бывший одноклубник получил эту работу, но в то же время очень доволен сотрудничеством с Артетой.
"По сути он вернул достоинства прежнего "Арсенала". Мы играем через владение, контролируем игру и постоянно держим мяч".
"Есть вещи, над которыми он работает с нами, и вы можете видеть результат — каждый улыбается, получает удовольствие, и это обеспечивает нам успех сейчас".
"Будучи плеймейкером, мне нужно много пространства. Его игровой стиль позволяет мне получать это пространство, и это так важно, чтобы быть успешным".
"Я был слегка удивлен его назначением. С другой стороны, время летит довольно быстро. Я помню, как он отправился работать с Пепом Гвардиолой в "Манчестер Сити", и было довольно очевидно, что скоро он станет самостоятельным тренером".
"Я очень рад, что он здесь с нами в данный момент времени, потому что это правильное время. Все мы рады, что он здесь", — цитирует Озила The Telegraph.
11.01.2020 13:00
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Озил эдаки лемпард в арсе в плохом смысле
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очередной раз обоссал членососа88
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Рановато он рот открыл,ещё ничего не сделал
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он еще пока ниче не вернул
судя по всему, седня опять прое6ем
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