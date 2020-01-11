Роджерс не ожидает, что Варди вернется в сборную Англии

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс не ожидает, что его нападающий Джейми Варди вернется в сборную Англии.

В данный момент именно 33-летний Варди возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги этого сезона, наколотив 17 голов. В связи с этим появились разговоры о возвращении Джейми в национальную команду перед Евро-2020.



Эти разговоры только усилились, когда в лазарет угодил капитан англичан Харри Кейн, который возобновит тренировки за два месяца до Евро-2020, однако Роджерс все равно не ожидает, что Варди изменит свое решение.



"Джейми принял свое решение и никогда не давал поводов усомниться в этом. Если честно, я не представляю, что это изменится".



"Иногда вызовы в сборную — это прежде всего путешествия. Избавившись от этого, он получил возможность быть свежим, проводить время со своей семьей, а также работать над некоторыми вещами в клубе индивидуально. А когда международный перерыв заканчивается, он в форме и рвется в бой".



"Вопрос не в том, может ли он играть за сборную Англии. Несомненно, он может, но нужно спросить, хочет ли он этого".



"Когда я пришел, мы обсуждали этот вопрос с Джейми, но я в любом случае не волнуюсь и поддерживаю его", — цитирует Роджерса The Telegraph.