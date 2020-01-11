Артета хочет, чтобы Луис был лидером "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что видит в защитнике Давиде Луисе лидера.

Купленный прошлым летом у "Челси" за 8 миллионов фунтов бразилец не смог придать обороне "канониров" стабильность в первой половине сезона.



Однако Артета, приступив к работе, не стал отказываться от опытного защитника, который выходил в стартовом составе на все четыре матча при Микеле. Испанский тренер уверен, что Давид может быть очень полезен для "Арсенала" — в том числе как лидер.



"Да, это то, что я требую от него. Он тот игрок, который выиграл трофеев больше, чем любой другой в раздевалке".



"Мы должны использовать это очень мощным образом. Я хочу, чтобы он вышел на ведущую роль. Я хочу, чтобы он проявлял все свои качества, свой характер и свой опыт. Он сделал большой шаг, я очень, очень доволен им", — цитирует Артету Sky Sports.