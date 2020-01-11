Артета хочет, чтобы Луис был лидером "Арсенала"
Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что видит в защитнике Давиде Луисе лидера.
Купленный прошлым летом у "Челси" за 8 миллионов фунтов бразилец не смог придать обороне "канониров" стабильность в первой половине сезона.
Однако Артета, приступив к работе, не стал отказываться от опытного защитника, который выходил в стартовом составе на все четыре матча при Микеле. Испанский тренер уверен, что Давид может быть очень полезен для "Арсенала" — в том числе как лидер.
"Да, это то, что я требую от него. Он тот игрок, который выиграл трофеев больше, чем любой другой в раздевалке".
"Мы должны использовать это очень мощным образом. Я хочу, чтобы он вышел на ведущую роль. Я хочу, чтобы он проявлял все свои качества, свой характер и свой опыт. Он сделал большой шаг, я очень, очень доволен им", — цитирует Артету Sky Sports.
11.01.2020 11:55
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так-то он ведёт за собой людей, танцевать и веселиться, но это называется не лидер, а аниматор или скоморох!
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очередной раз обоссал членососа88
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