Артета хочет, чтобы Луис был лидером "Арсенала"

Микель Артета и Давид Луис Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что видит в защитнике Давиде Луисе лидера.

Купленный прошлым летом у "Челси" за 8 миллионов фунтов бразилец не смог придать обороне "канониров" стабильность в первой половине сезона.

Однако Артета, приступив к работе, не стал отказываться от опытного защитника, который выходил в стартовом составе на все четыре матча при Микеле. Испанский тренер уверен, что Давид может быть очень полезен для "Арсенала" — в том числе как лидер.

"Да, это то, что я требую от него. Он тот игрок, который выиграл трофеев больше, чем любой другой в раздевалке".

"Мы должны использовать это очень мощным образом. Я хочу, чтобы он вышел на ведущую роль. Я хочу, чтобы он проявлял все свои качества, свой характер и свой опыт. Он сделал большой шаг, я очень, очень доволен им", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Луис

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2020 11:55

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  1. h22o 11.01.2020 12:40 # h22o
    так-то он ведёт за собой людей, танцевать и веселиться, но это называется не лидер, а аниматор или скоморох!

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  2. wilegend 11.01.2020 12:21 # wilegend
    очередной раз обоссал членососа88

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