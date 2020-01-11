Магуайр будет назначен капитаном МЮ, когда Янг уйдет
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер собирается назначить защитника Харри Магуайра капитаном команды в случае расставания с Эшли Янгом в этом месяце.
На текущей неделе стало известно, что Янг изъявил желание уйти в "Интер". Эшли отверг предложение "красных дьяволов" о новом однолетнем контракте и надеется уехать в Италию немедленно, не дожидаясь окончания сезона.
Расставание с Янгом, который прошлым летом принял повязку от Антонио Валенсии, заставит Сульшера назначить нового капитана, и выбор Оле Гуннара заранее известен, утверждает The Sun.
Несмотря на то, что Магуайр присоединился к "Юнайтед" только в августе, Харри проявил себя как лидер и фактически исполняет роль капитана, когда Янга нет на поле.
11.01.2020 10:00
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Последние комментарии:
Просто коммерческая хуета а не команда, нет тех кто любит этот клуб, одни наемники!
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менеджмент уровня ЛОХ
потом плачутся почему такие плохие результаты)))
даже Ван Дайку за 3 года не дали капитанство
а тут непойми кто хуй с горы рентбой через полгода получает повяку
выводы делайте сами...
YNWA!!!
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"Джерри Магуайер" - замечательный фильм про спорт с Томом Крузом в главной роли.
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какой же мерзкий клуб с купленной историей
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