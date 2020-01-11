Магуайр будет назначен капитаном МЮ, когда Янг уйдет

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер собирается назначить защитника Харри Магуайра капитаном команды в случае расставания с Эшли Янгом в этом месяце.

На текущей неделе стало известно, что Янг изъявил желание уйти в "Интер". Эшли отверг предложение "красных дьяволов" о новом однолетнем контракте и надеется уехать в Италию немедленно, не дожидаясь окончания сезона.



Расставание с Янгом, который прошлым летом принял повязку от Антонио Валенсии, заставит Сульшера назначить нового капитана, и выбор Оле Гуннара заранее известен, утверждает The Sun.



Несмотря на то, что Магуайр присоединился к "Юнайтед" только в августе, Харри проявил себя как лидер и фактически исполняет роль капитана, когда Янга нет на поле.