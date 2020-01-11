Магуайр будет назначен капитаном МЮ, когда Янг уйдет

Харри Магуайр Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер собирается назначить защитника Харри Магуайра капитаном команды в случае расставания с Эшли Янгом в этом месяце.

На текущей неделе стало известно, что Янг изъявил желание уйти в "Интер". Эшли отверг предложение "красных дьяволов" о новом однолетнем контракте и надеется уехать в Италию немедленно, не дожидаясь окончания сезона.

Расставание с Янгом, который прошлым летом принял повязку от Антонио Валенсии, заставит Сульшера назначить нового капитана, и выбор Оле Гуннара заранее известен, утверждает The Sun.

Несмотря на то, что Магуайр присоединился к "Юнайтед" только в августе, Харри проявил себя как лидер и фактически исполняет роль капитана, когда Янга нет на поле.


Метки капитаны, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Янг

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2020 10:00

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  1. tyhonovecky 11.01.2020 10:44 # tyhonovecky
    Просто коммерческая хуета а не команда, нет тех кто любит этот клуб, одни наемники!

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  2. only--liverpool 11.01.2020 10:32 # only--liverpool
    менеджмент уровня ЛОХ
    потом плачутся почему такие плохие результаты)))
    даже Ван Дайку за 3 года не дали капитанство
    а тут непойми кто хуй с горы рентбой через полгода получает повяку
    выводы делайте сами...

    YNWA!!!

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  3. scouser2005 11.01.2020 10:24 # scouser2005
    "Джерри Магуайер" - замечательный фильм про спорт с Томом Крузом в главной роли.

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  4. jack-willsher 11.01.2020 10:18 # jack-willsher
    какой же мерзкий клуб с купленной историей

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