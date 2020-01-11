Горецка уверен, что "Бавария" выбьет "Челси"

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка не сомневается, что его команда возьмет верх над "Челси" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Заняв в своей группе второе место, в качестве своего соперника по первому раунду плей-офф европейского турнира "синие" получили "Баварию".



26 февраля команды сыграют на "Стэмфорд Бридж", а 18 марта проведут ответную встречу в Мюнхене. Горецка убежден, что путевка в четвертьфинал у чемпионов Бундеслиги уже в кармане.



"Мы хотим продвинуться дальше, чем в прошло году, когда уже в 1/8 финала нам попался будущий победитель".



"Жеребьевка меня очень порадовала, "Челси" — благоприятный соперник. Мы уверены, что пройдем их", — сообщил Горецка Goal.