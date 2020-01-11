Горецка уверен, что "Бавария" выбьет "Челси"

Леон Горецка Полузащитник "Баварии" Леон Горецка не сомневается, что его команда возьмет верх над "Челси" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Заняв в своей группе второе место, в качестве своего соперника по первому раунду плей-офф европейского турнира "синие" получили "Баварию".

26 февраля команды сыграют на "Стэмфорд Бридж", а 18 марта проведут ответную встречу в Мюнхене. Горецка убежден, что путевка в четвертьфинал у чемпионов Бундеслиги уже в кармане.

"Мы хотим продвинуться дальше, чем в прошло году, когда уже в 1/8 финала нам попался будущий победитель".

"Жеребьевка меня очень порадовала, "Челси" — благоприятный соперник. Мы уверены, что пройдем их", — сообщил Горецка Goal.


Метки Бавария, Горецка, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 384

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  1. only--liverpool 11.01.2020 09:33 # only--liverpool
    да ты чо? серьезно?
    YNWA!!!

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  2. golokante 11.01.2020 09:17 # golokante
    Ебать Америку открыл чувак

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  3. jurgenklopp1892 11.01.2020 09:11 # jurgenklopp1892
    Не ты один уверен.

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  4. funkyfresh 11.01.2020 09:07 # funkyfresh
    Как в 2012 прям были уверены что лч в кармане, шансы))

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  5. chelsea-69 11.01.2020 09:03 # chelsea-69
    С фапли пацан

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