Горецка уверен, что "Бавария" выбьет "Челси"
Полузащитник "Баварии" Леон Горецка не сомневается, что его команда возьмет верх над "Челси" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Заняв в своей группе второе место, в качестве своего соперника по первому раунду плей-офф европейского турнира "синие" получили "Баварию".
26 февраля команды сыграют на "Стэмфорд Бридж", а 18 марта проведут ответную встречу в Мюнхене. Горецка убежден, что путевка в четвертьфинал у чемпионов Бундеслиги уже в кармане.
"Мы хотим продвинуться дальше, чем в прошло году, когда уже в 1/8 финала нам попался будущий победитель".
"Жеребьевка меня очень порадовала, "Челси" — благоприятный соперник. Мы уверены, что пройдем их", — сообщил Горецка Goal.
11.01.2020 09:00
Просмотров: 384
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
да ты чо? серьезно?
YNWA!!!
(ответить)
Ебать Америку открыл чувак
(ответить)
Не ты один уверен.
(ответить)
Как в 2012 прям были уверены что лч в кармане, шансы))
(ответить)
С фапли пацан
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий