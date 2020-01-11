Моуриньо нашел виноватого в травме Кейна
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что в травме нападающего Харри Кейна виновата сборная Англии.
В этом сезоне Кейн провел уже 31 матч за клуб и сборную, в 31-м надорвав заднюю поверхность бедра. Теперь Харри ложится на операцию и возобновит тренировки только в апреле.
По словам Моуриньо, он просто не мог дать передышку Кейну из-за отсутствия другого центрального нападающего в обойме — чего не скажешь о сборной, где форвардов достаточно.
"Дать ему передышку? А с кем мне играть? Нет, я не мог этого сделать. За исключением матча против "Бернли", когда мы выиграли с большим перевесом, каждый матч был упорным и таким сложным. У нас не было условий, чтобы убрать такого важного и уникального игрока".
"Если он и сыграл слишком много матчей, то этими лишними были товарищеские матчи национальной команды", — цитирует Моуриньо Daily Mail.
11.01.2020 08:00
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Старая песня. Вернулся и опять ныть начал.
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Все верно сказал.
Набуя на товарняки ставить топов, зная плотность их графика? Англия багата форвардами, с хорошими скиллами, не Кейном единым. Могли решить этот вопрос, но Саутгейт отбитый далбаёб, помешан на власти, как и лысый шарлатан.
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Какой же мерзкий тип этот ваш цыган...одним словом румын!
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