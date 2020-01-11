Моуриньо нашел виноватого в травме Кейна

Харри Кейн Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что в травме нападающего Харри Кейна виновата сборная Англии.

В этом сезоне Кейн провел уже 31 матч за клуб и сборную, в 31-м надорвав заднюю поверхность бедра. Теперь Харри ложится на операцию и возобновит тренировки только в апреле.

По словам Моуриньо, он просто не мог дать передышку Кейну из-за отсутствия другого центрального нападающего в обойме — чего не скажешь о сборной, где форвардов достаточно.

"Дать ему передышку? А с кем мне играть? Нет, я не мог этого сделать. За исключением матча против "Бернли", когда мы выиграли с большим перевесом, каждый матч был упорным и таким сложным. У нас не было условий, чтобы убрать такого важного и уникального игрока".

"Если он и сыграл слишком много матчей, то этими лишними были товарищеские матчи национальной команды", — цитирует Моуриньо Daily Mail.


Метки Кейн, Моуриньо, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 844

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  1. jurgenklopp1892 11.01.2020 09:08 # jurgenklopp1892
    Старая песня. Вернулся и опять ныть начал.

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  2. iskander8sg 11.01.2020 08:52 # iskander8sg
    Все верно сказал.
    Набуя на товарняки ставить топов, зная плотность их графика? Англия багата форвардами, с хорошими скиллами, не Кейном единым. Могли решить этот вопрос, но Саутгейт отбитый далбаёб, помешан на власти, как и лысый шарлатан.

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  3. liverpool1892est 11.01.2020 08:33 # liverpool1892est
    Какой же мерзкий тип этот ваш цыган...одним словом румын!

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