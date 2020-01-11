Моуриньо нашел виноватого в травме Кейна

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что в травме нападающего Харри Кейна виновата сборная Англии.

В этом сезоне Кейн провел уже 31 матч за клуб и сборную, в 31-м надорвав заднюю поверхность бедра. Теперь Харри ложится на операцию и возобновит тренировки только в апреле.



По словам Моуриньо, он просто не мог дать передышку Кейну из-за отсутствия другого центрального нападающего в обойме — чего не скажешь о сборной, где форвардов достаточно.



"Дать ему передышку? А с кем мне играть? Нет, я не мог этого сделать. За исключением матча против "Бернли", когда мы выиграли с большим перевесом, каждый матч был упорным и таким сложным. У нас не было условий, чтобы убрать такого важного и уникального игрока".



"Если он и сыграл слишком много матчей, то этими лишними были товарищеские матчи национальной команды", — цитирует Моуриньо Daily Mail.