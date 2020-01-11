"Тоттенхэм" сделал предложение по Жедсону Фернандешу
"Тоттенхэм" предпринял попытку перехватить полузащитника "Бенфики" Жедсона Фернандеша.
Напомним, ранее в январе "Челси" сделал предложение о 18-месячной аренде Фернандеша с обязательством по выкупу за 55 миллионов фунтов, если за эти полтора года Жедсон сыграет 50 процентов матчей.
Улучшенное предложение "Вест Хэма" понравилось боссам лиссабонского клуба больше — аренда на 18 месяцев без обязательства или опции по выкупу.
Как сообщает Sky Sports, "Бенфика" приняла предложение "Вест Хэма", и в этот уикенд 21-летний португалец должен решить, когда он прилетит в Лондон.
Впрочем, к моменту приезда Фернандеша в столицу Англии у него может быть еще один вариант для продолжение карьеры. Сейчас свое предложение о 18-месячной аренде направил "Тоттенхэм".
"Шпорам" потребовался новый полузащитник после потери Муссы Сиссоко, который пропустит три месяца с травмой связок колена.
11.01.2020 07:00
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