"Тоттенхэм" сделал предложение по Жедсону Фернандешу

"Тоттенхэм" предпринял попытку перехватить полузащитника "Бенфики" Жедсона Фернандеша.

Напомним, ранее в январе "Челси" сделал предложение о 18-месячной аренде Фернандеша с обязательством по выкупу за 55 миллионов фунтов, если за эти полтора года Жедсон сыграет 50 процентов матчей.



Улучшенное предложение "Вест Хэма" понравилось боссам лиссабонского клуба больше — аренда на 18 месяцев без обязательства или опции по выкупу.



Как сообщает Sky Sports, "Бенфика" приняла предложение "Вест Хэма", и в этот уикенд 21-летний португалец должен решить, когда он прилетит в Лондон.



Впрочем, к моменту приезда Фернандеша в столицу Англии у него может быть еще один вариант для продолжение карьеры. Сейчас свое предложение о 18-месячной аренде направил "Тоттенхэм".



"Шпорам" потребовался новый полузащитник после потери Муссы Сиссоко, который пропустит три месяца с травмой связок колена.