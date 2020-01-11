"Интер" предложил Эриксену четырехлетний контракт

"Интер" предложил полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену контракт на четыре года и предпочел бы заполучить игрока уже в этом месяце.

Как стало известно The Guardian, накануне агент 27-летнего датчанина Мартин Шутс провел встречу с представителями "Интера" в Милане.



Клуб Серии А выдвинул Шутсу свое предложение о четырехлетнем контракте, срок которого будет увеличен до четырех с половиной лет, если Эриксен согласится перебраться на "Сан-Сиро", не дожидаясь обретения статуса свободного агента в конце сезона.



Сообщается, что "Интер" даже готов заплатить "шпорам" 20 миллионов евро (17 млн. фунтов) в качестве компенсации, чтобы Эриксен перешел немедленно.



Впрочем, Кристиан пока не дал окончательного ответа "Интеру" — в ближайшие несколько дней Шутс также встретится с представителями ПСЖ, чтобы выслушать их предложение для своего клиента.