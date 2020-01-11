22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 11 января, семью поединками продолжится 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — АРСЕНАЛ 15:30 Онлайн-трансляция



"Арсенал" начал подавать обнадеживающие признаки при Микеле Артете, однако "канонирам" по-прежнему отчаянно не хватает стабильности — даже на протяжении одного матча, как показало противостояние с "Лидсом" в Кубке Англии. "Кристал Пэлас" комфортно расположился в одном очке над своим соперником, проиграв лишь один из восьми последних матчей в Премьер-Лиге. "Орлы" не знают поражений уже в трех встречах с "Арсеналом" в рамках чемпионата.



К трехматчевой дисквалификации приступает капитан "Кристал Пэлас" Лука Миливоевич. Возможно, дебютирует за свой новый клуб арендованный у "Эвертона" Дженк Тосун.



Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин приступил к легким тренировкам, но играть еще не готов. Киран Тирни и Калум Чемберс по-прежнему травмированы.



ЧЕЛСИ — БЕРНЛИ 18:00 Онлайн-трансляция



Над "Челси" нависла угроза третьего подряд домашнего поражения в чемпионате, чего с лондонцами не случалось с 1993 года. "Бернли" в свою очередь проиграл шесть из восьми последних матчей в Премьер-Лиге, опустившись на 15-ю позицию. "Бордовые" одержали только одну победу в 11 последних встречах с "синими" в чемпионате.



Из-за травмы приводящей мышцы вингер "Челси" Кристиан Пулишич пропустит несколько недель. Также продолжают лечиться Маркос Алонсо, Рубен Лофтус-Чик и Марко Ван Гинкел.



"Бернли" предстоит оценить состояние Фила Бардсли и Джея Родригеса, который подхватили грипп и не могли тренироваться на этой неделе. Йохан Берг Гудмундссон все еще вне игры, как и Эшли Барнс.



ЭВЕРТОН — БРАЙТОН 18:00



"Эвертон" продолжает сводить своих фанатов с ума. Сперва поклонники "ириски" стали свидетелями победы "Ливерпуля" на клубном Чемпионате Мира, а затем понаблюдали за поражением своей команды от юниоров и резервистов соседей в Кубке Англии. Токсичная атмосфера на "Гудисон Парк" может оказаться на руку "Брайтону", который выиграл только один из шести последних матчей в Премьер-Лиге, однако пока "чайки" еще ни разу не побеждали на стадионе "Эвертона" в семи визитах во всех соревнованиях.



В лазарете "Эвертона" остаются Алекс Ивоби, Андре Гомеш и Жан-Филипп Гбамен.



Защитник "Брайтона" Дэн Берн рискует пропустить два месяца с переломом ключицы. Гленн Мюррй оправился после ушиба. Снова здоров и Солли Марч. Аарону Мую предстоит фитнес-тест.



ЛЕСТЕР — САУТГЕМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция



Ранее в нынешнем сезоне "Лестер" в пух и прах разнес "Саутгемптон", одержав победу на "Сент-Мэри" со счетом 0:9. Впрочем, главный тренер "святых" Ральф Хазенхюттль даже в какой-то мере благодарен за тот результат, назвав его переломным моментом для своей команды. Отличная форма Данни Ингса, забившего девять голов в 10 последних матчах, позволяет "святым" надеяться, что то фиаско не повторится. "Лисы" не одержали ни одной победы в трех последних встречах с "Саутгемптоном" на своем поле.



Полузащитник "Лестера" Уилфрид Ндиди пропустит месяц после операции на колене. Джеймс Мэддисон в порядке, несмотря на ушиб.



Из-за вирусного заболевания "Саутгемптон" не сможет рассчитывать на крайнего защитника Яна Валери.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — НОРВИЧ 18:00 Онлайн-трансляция



После безголевого матча с "Вулверхэмптоном" в Кубке Англии без единого удара в створ и трех пропущенных за тайм мячей от "Манчестер Сити" в Кубке Лиги "Манчестер Юнайтед" не устоит ничто другое, кроме победы. "Норвич" видится подходящим соперником для этого, выиграв только один из 16 последних поединков чемпионата и прочно занимая 20-е место в таблице. "Красные дьяволы" выиграли шесть из семи последних встреч с "канарейками".



Защитник "Юнайтед" Харри Магуайр может сыграть, несмотря на возникшие в прошлый уикенд проблемы с бедром. А вот Джесси Лингард заболел.



Лучший бомбардир "Норвича" Теему Пукки пропустит этот матч из-за травмы задней поверхности бедра.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — НЬЮКАСЛ 18:00



"Вулверхэмптон" рискует проиграть свой третий матч подряд в Премьер-Лиге, "Ньюкасл" — четвертый. Как кажется, "волки" страдают от чересчур насыщенного расписания и раннего начала сезона из-за квалификации Лиги Европы, тогда как у "сорок" была беда с травмами. В пяти последних выездах на "Молинью" в рамках чемпионата "Ньюкасл" ни разу не уступил.



"Вулверхэмптон" продолжает играть без травмированного Диогу Жоты. Патрик Кутроне уехал выступать за "Фиорентину". Наконец, здоров Морган Гиббс-Уайт.



Лазарет "Ньюкасла" сильно опустел— снова здоровы Киран Кларк, Пол Дамметт, Йетро Виллемс, Энди Кэрролл, Мигель Альмирон и Дуайт Гэйл. Деанде Йедлин, Ки Сун Юн и Деандре Йедлин едва ли к ним присоединятся.



ТОТТЕНХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 20:30 Онлайн-трансляция



В случае победы "Ливерпуль" установит рекорд по лучшему старту сезона не только в Премьер-Лиге, но и во всех ведущих европейских лигах, впрочем Юрген Клопп заранее дал понять, что ему это малоинтересно, да и нанести "красным" такое болезненное поражение, как в апреле 2014, когда поскользнулся Стивен Джеррард, Жозе Моуриньо в любом случае не удастся — преимущество "Ливерпуля" во главе таблицы слишком велико. В 14 последних встречах этих команд в рамках Премьер-Лиги "Тоттенхэм" одержал только одну победу — 4:1 на Уэмбли" в октябре 2017.



"Тоттенхэм" потерял с травмами Муссу Сиссоко и Харри Кейна. Также отсутствуют Танги Ндомбеле, Бен Дэвис и Уго Льорис, а Данни Роуз и Харри Уинкс под вопросом.



"Ливерпуль" все еще вынужден обходиться без Деяна Ловрена, Фабиньо, Жоэля Матипа, Джеймса Милнера и Наби Кейта.