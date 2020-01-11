"Астон Вилла" согласовала аренду Рейны

"Астон Вилла" согласовала переход голкипера "Милана" Хосе Рейны на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

Напомним, в первый день 2020 года "вилланы" потеряли с тяжелыми травмами своего первого номера Тома Хитона и основного нападающего Уэсли Мораеса. Для обоих игроков этот сезон уже завершен.



Клуб с "Вилла Парк" был вынужден срочно выйти на трансферный рынок в поисках опытного голкипера, который смог бы без раскачки встать в ворота. Так внимание новичков Премьер-Лиги привлек Рейна.



37-летний испанец, сыгравший только 13 матчей за "Милан" за два последних сезона, прибудет в Бирмингем в понедельник, чтобы пройти медицинское обследование и уладить все формальности, сообщает Sky Sports.



Добавим, Рейна выступал за "Ливерпуль" с 2005 по 2014 год, за это время сыграв 285 матчей.