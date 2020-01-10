"Юнайтед" может купить Бруну Фернандеша

"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с приобретением полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша в этом месяце.

В ближайшие недели главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не сможет рассчитывать на травмированных Скотта Мактоминея и Поля Погба, вдобавок клуб до сих пор не нашел замену Маруану Феллайни и Андеру Эррере, которые покинули "Олд Траффорд" в прошлом году.



Как сообщает Evening Standard, на этой неделе Сульшер и его правая рука Майк Фелан лично ездили просматривать Фернандеша, интерес к которому со стороны "Юнайтед" существовал еще прошлым летом.



Сульшер хочет приобрести минимум одного полузащитника в это трансферное окно, а в его список, помимо 25-летнего игрока сборной Португалии, также входит Донни Ван де Бек из "Аякса".



"Что я могу сказать насчет поездки в Португалию? Мы опять возвращаемся к спекуляциям. Мы постоянно ездим на какие-то матчи. Не имеет значения, где я был. Это еще один игрок из другого клуба, о котором я не могу говорить", — сообщил Сульшер в пятницу.



Добавим, португальское издание Record и вовсе утверждает, что боссы лиссабонского клуба уже находятся в Англии и близки к заключению сделки с "Юнайтед" по Фернандешу.