"Вулверхэмптон" попрощался с Кутроне
Не сумев заиграть в "Вулверхэмптоне", нападающий Патрик Кутроне ушел в "Фиорентину" на правах аренды с последующим выкупом.
Прошлым летом "волки" заплатили "Милану" около 16 миллионов фунтов за Кутроне, который с тех пор забил только три гола, а в рамках Премьер-Лиги отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе.
Теперь 22-летний итальянец возвращается в Серию А. "Фиалки" берут Патрика в 18-месячную аренду, по истечении которой будут обязаны его выкупить за заранее оговоренную сумму.
Согласно слухам, клуб с "Молинью" уже определился с заменой для Кутроне и собирается купить бразильского нападающего "РБ Лейпциг" Матеуса Кунью.
10.01.2020 22:35
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