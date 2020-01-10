"Вулверхэмптон" попрощался с Кутроне

Не сумев заиграть в "Вулверхэмптоне", нападающий Патрик Кутроне ушел в "Фиорентину" на правах аренды с последующим выкупом.

Прошлым летом "волки" заплатили "Милану" около 16 миллионов фунтов за Кутроне, который с тех пор забил только три гола, а в рамках Премьер-Лиги отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе.



Теперь 22-летний итальянец возвращается в Серию А. "Фиалки" берут Патрика в 18-месячную аренду, по истечении которой будут обязаны его выкупить за заранее оговоренную сумму.



Согласно слухам, клуб с "Молинью" уже определился с заменой для Кутроне и собирается купить бразильского нападающего "РБ Лейпциг" Матеуса Кунью.