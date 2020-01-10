Лэмпард исключае уход Кристенсена из "Челси" в январе
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард объявил, что защитник Андреас Кристенсен не покинет "Стэмфорд Бридж" в январе.
Ранее в этом месяце Кристенсена связывали с переходом в "Милан". В этом сезоне Премьер-Лиги Андреас сыграл только восемь матчей, причем последний — еще более месяца назад.
Выздоровление Антонио Рюдигера и слухи о намерении "синих" вернуть из "Борнмута" Натана Аке действительно могли навести 23-летнего датчанина на мысли о смене клуба, однако Лэмпард такой сценарий исключает.
"Я могу сказать, что исключаю его уход. Мне нравится Андреас как игрок, он всегда мне нравился. Мне довелось тренироваться с ним и видеть, какой талант у нас есть на подходе".
"Я хочу, чтобы Андреас достиг как можно большего. Посмотрите на его рост, атлетизм и качество работы с мячом".
"Реальность такова, что у нас есть конкуренция в центре обороны. Я делаю выбор, исходя из того, что вижу, и обычно двое из них не бывают рады", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.
10.01.2020 22:00
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Последние комментарии:
гпенсы сосу
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Лэмпард: "Кристенсен выиграл бы конкуренцию даже у Ван Дейка"
16.02.2018 22:22 #
gucman
Это переоцененный Ван Дейк не выиграл бы конкуренцию у Кристенсена
17.02.2018 00:56 #
farot
Ван Дейк за место в старте разве что с Кэхиллом бы боролся
17.02.2018 01:14 #
ccchelsea
Ясен хуй бы выиграл. Кристиансен вообще божина редкая.
23.02.2018 23:23 #
bezviz
Кристенсен(0 млн) > ван дилда(75 млн)
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Михаело одобряе
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Хороший защитник. Дело в Лэмпарде, при всем уважение к нему, ну не умеет он выстраивать оборону.
Нужно учиться, причём, как можно скорее.
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Бгг, ещё при Конте все пенсы наяривали на него а тут вдруг оказался не нужен.
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