Лэмпард исключае уход Кристенсена из "Челси" в январе

Андреас Кристенсен Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард объявил, что защитник Андреас Кристенсен не покинет "Стэмфорд Бридж" в январе.

Ранее в этом месяце Кристенсена связывали с переходом в "Милан". В этом сезоне Премьер-Лиги Андреас сыграл только восемь матчей, причем последний — еще более месяца назад.

Выздоровление Антонио Рюдигера и слухи о намерении "синих" вернуть из "Борнмута" Натана Аке действительно могли навести 23-летнего датчанина на мысли о смене клуба, однако Лэмпард такой сценарий исключает.

"Я могу сказать, что исключаю его уход. Мне нравится Андреас как игрок, он всегда мне нравился. Мне довелось тренироваться с ним и видеть, какой талант у нас есть на подходе".

"Я хочу, чтобы Андреас достиг как можно большего. Посмотрите на его рост, атлетизм и качество работы с мячом".

"Реальность такова, что у нас есть конкуренция в центре обороны. Я делаю выбор, исходя из того, что вижу, и обычно двое из них не бывают рады", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.


Метки Кристенсен, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 295

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gunars 10.01.2020 22:22 # gunars
    гпенсы сосу

    (ответить)

  2. superglor 10.01.2020 22:11 # superglor
    Лэмпард: "Кристенсен выиграл бы конкуренцию даже у Ван Дейка"

    16.02.2018 22:22 #
    gucman

    Это переоцененный Ван Дейк не выиграл бы конкуренцию у Кристенсена

    17.02.2018 00:56 #
    farot

    Ван Дейк за место в старте разве что с Кэхиллом бы боролся

    17.02.2018 01:14 #
    ccchelsea

    Ясен хуй бы выиграл. Кристиансен вообще божина редкая.

    23.02.2018 23:23 #
    bezviz

    Кристенсен(0 млн) > ван дилда(75 млн)

    (ответить)

  3. wengerrrro 10.01.2020 22:09 # wengerrrro
    Михаело одобряе

    (ответить)

  4. elleybootur 10.01.2020 22:05 # elleybootur
    Хороший защитник. Дело в Лэмпарде, при всем уважение к нему, ну не умеет он выстраивать оборону.
    Нужно учиться, причём, как можно скорее.

    (ответить)

  5. superglor 10.01.2020 22:03 # superglor
    Бгг, ещё при Конте все пенсы наяривали на него а тут вдруг оказался не нужен.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: