Лэмпард исключае уход Кристенсена из "Челси" в январе

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард объявил, что защитник Андреас Кристенсен не покинет "Стэмфорд Бридж" в январе.

Ранее в этом месяце Кристенсена связывали с переходом в "Милан". В этом сезоне Премьер-Лиги Андреас сыграл только восемь матчей, причем последний — еще более месяца назад.



Выздоровление Антонио Рюдигера и слухи о намерении "синих" вернуть из "Борнмута" Натана Аке действительно могли навести 23-летнего датчанина на мысли о смене клуба, однако Лэмпард такой сценарий исключает.



"Я могу сказать, что исключаю его уход. Мне нравится Андреас как игрок, он всегда мне нравился. Мне довелось тренироваться с ним и видеть, какой талант у нас есть на подходе".



"Я хочу, чтобы Андреас достиг как можно большего. Посмотрите на его рост, атлетизм и качество работы с мячом".



"Реальность такова, что у нас есть конкуренция в центре обороны. Я делаю выбор, исходя из того, что вижу, и обычно двое из них не бывают рады", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.