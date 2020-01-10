Уайлдер связал свое будущее с "Шеффилд Юнайтед" до 2024 года

Главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный на четыре с половиной года и предусматривающий опцию продления на 12 месяцев.

Уайлдер тренирует "клинков" с 2016 года. За это время клуб поднялся из Лиги Один в Премьер-Лигу, где в данный момент занимает восьмую позицию.



Наградой для 52-летнего специалиста, который с детства поддерживает "Шеффилд Юнайтед", за два повышения в классе в течение трех лет стал новый долгосрочный контракт.



"Естественно, я рад заключить новый контракт до 2024 года и связать свое будущее с клубом, который так близок моему сердцу. Я благодарен принцу Абдулле за то, что он проявил инициативу и предложил этот контракт. Мы замечательно провели несколько лет вместе, и я надеюсь, мы продолжим свое движение вперед — а там посмотрим, к чему это нас приведет", — сообщил Уайлдер.