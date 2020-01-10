"Арсенал" отправил Смит-Роу в "Хаддерсфилд"

Юный полузащитник "Арсенала" Эмиль Смит-Роу отправился в "Хаддерсфилд", где проведет остаток сезона на правах аренды.



Чемпион Мира в составе сборной Англии U-17 сыграл 15 матчей за первую команду "канониров" после своего дебюта в прошлом сезоне, а также успел побывать в аренде в "РБ Лейпциг".



19-летний Смит-Роу появился в стартовом составе на последний матч Фредд Юнгберга в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера "Арсенала" и по-прежнему находится на хорошем счету на "Эмирейтс".



В услугах талантливого полузащитника были заинтересованы несколько клубов Премьер-Лиги и Чемпионшипа, однако "канониры" решили отправить Эмиля к "терьерам", которые смогли предоставить гарантии насчет игрового времени.



Добавим, что в данный момент "Хаддерсфилд" находится на 20-й позиции в Чемпионшипе, в пяти очках от зоны вылета.