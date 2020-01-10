Гвардиола — о будущем Сане: "Это не мое дело"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он бессилен помешать уходу вингера Лероя Сане с "Этихад".

Ранее на текущей неделе спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич заявил, что его клуб не будет пытаться купить Сане в январе.



Однако ожидается, что "Бавария" вернется за Лероем в конце сезона, когда у игрока сборной Германии останется всего 12 месяцев по контракту. Гвардиола понимает, что он уже ничего не может предпринять в этой ситуации.



"У каждого есть свои семья, свои желания, свои мечты, и сверх этого я не могу ничего сделать".



"Каждый мечтает о своем. Я же хочу, чтобы он выздоровел. Его колено выглядит очень хорошо. Остальное — не мое дело. Это зависит от клуба, агента и игрока. Это не зависит от меня".



"Он славный парень. Я был тем, кто заставил клуб его купить и кто уговорил его на переход, хотя он еще даже не играл регулярно за "Шальке".



"Это вопрос к Лерою, его агентам и клубу. Я в этом не участвую. Сейчас важно, чтобы он хорошо восстановился. Он знает, во что мы верим", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.