Моуриньо: "Только двое людей в этом помещении верят, что мы можем победить "Ливерпуль"
Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что верит в шансы своей команды против "Ливерпуля".
К субботнему матчу против лидера Премьер-Лиги "Тоттенхэм" подходит, потеряв на три месяца с травмой Харри Кейна.
"Красные" выглядят большим фаворитом предстоящей игры, однако на своей пресс-конференции Моуриньо призвал не списывать "шпор" со счетов.
"Когда я работал на вас (на Sky Sports, как эксперт), я сказал вам, что "Ливерпуль" станет чемпионом, и это было три месяца назад".
"Меня не удивляет их положение — они являются лучшей командой в нашем соревновании. Матч против них — это большой вызов для нас, и мы бы предпочли сыграть против них, когда все здоровы, но что поделать".
"Мы знаем, насколько они хороши — полагаю, в этом помещении только двое людей верят, что мы можем победить", — сообщил Моуриньо, приобняв своего пресс-атташе.
10.01.2020 18:35
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Последние комментарии:
Неужто у себя на поле автобус при паркует?
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Маури выдохся,он ни чего не сможет дать хамам завтра,точнее тем,кто выйдет на поле.Разве что Моура будет бегать как рекс,что бы показать своему одноязычнику какой он верный.
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он может. но не все здесь в это верят. в основном знаете кто.
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https://vk.com/liverpoolfc?z=video-23328324_456251811%2Fvideos-23328324%2Fpl_-23328324_-2
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отсосете
YNWA!!!
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Пришло время вспомнить собаку Джеррарда и просраный кубок. История должна повториться.
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