Моуриньо: "Только двое людей в этом помещении верят, что мы можем победить "Ливерпуль"

Жозе Моуриньо Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что верит в шансы своей команды против "Ливерпуля".

К субботнему матчу против лидера Премьер-Лиги "Тоттенхэм" подходит, потеряв на три месяца с травмой Харри Кейна.

"Красные" выглядят большим фаворитом предстоящей игры, однако на своей пресс-конференции Моуриньо призвал не списывать "шпор" со счетов.

"Когда я работал на вас (на Sky Sports, как эксперт), я сказал вам, что "Ливерпуль" станет чемпионом, и это было три месяца назад".

"Меня не удивляет их положение — они являются лучшей командой в нашем соревновании. Матч против них — это большой вызов для нас, и мы бы предпочли сыграть против них, когда все здоровы, но что поделать".

"Мы знаем, насколько они хороши — полагаю, в этом помещении только двое людей верят, что мы можем победить", — сообщил Моуриньо, приобняв своего пресс-атташе.


Метки Ливерпуль, Моуриньо, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2020 18:35

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  1. lovrentiy 10.01.2020 19:43 # lovrentiy
    Неужто у себя на поле автобус при паркует?

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  2. noi39 10.01.2020 19:23 # noi39
    Маури выдохся,он ни чего не сможет дать хамам завтра,точнее тем,кто выйдет на поле.Разве что Моура будет бегать как рекс,что бы показать своему одноязычнику какой он верный.

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  3. manutd-20champ 10.01.2020 19:15 # manutd-20champ
    он может. но не все здесь в это верят. в основном знаете кто.

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  4. weorlfc 10.01.2020 19:10 # weorlfc
    https://vk.com/liverpoolfc?z=video-23328324_456251811%2Fvideos-23328324%2Fpl_-23328324_-2

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  5. only--liverpool 10.01.2020 18:45 # only--liverpool
    отсосете
    YNWA!!!

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  6. superglor 10.01.2020 18:37 # superglor
    Пришло время вспомнить собаку Джеррарда и просраный кубок. История должна повториться.

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