Моуриньо: "Только двое людей в этом помещении верят, что мы можем победить "Ливерпуль"

Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что верит в шансы своей команды против "Ливерпуля".

К субботнему матчу против лидера Премьер-Лиги "Тоттенхэм" подходит, потеряв на три месяца с травмой Харри Кейна.



"Красные" выглядят большим фаворитом предстоящей игры, однако на своей пресс-конференции Моуриньо призвал не списывать "шпор" со счетов.



"Когда я работал на вас (на Sky Sports, как эксперт), я сказал вам, что "Ливерпуль" станет чемпионом, и это было три месяца назад".



"Меня не удивляет их положение — они являются лучшей командой в нашем соревновании. Матч против них — это большой вызов для нас, и мы бы предпочли сыграть против них, когда все здоровы, но что поделать".



"Мы знаем, насколько они хороши — полагаю, в этом помещении только двое людей верят, что мы можем победить", — сообщил Моуриньо, приобняв своего пресс-атташе.