Сульшер намекнул, что может заблокировать переход Янга в "Интер"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер намекнул, что обилие травм может заставить его заблокировать переход Эшли Янга в "Интер".

Напомним, ранее на текущей неделе стало известно, что Янг договорился с "Интером" и надеется уехать в Милан уже в этом месяце, не дожидаясь истечения своего контракта в конце сезона.



"Юнайтед" немедленно на это отреагировал, предложив своему капитану новое однолетнее соглашение, однако Эшли ответил отказом.



Поговаривают, что 34-летний англичанин зол на свой клуб, который не спешит отпускать его в Италию, однако Сульшер не хочет навредить своей команде.



"Он один из наших игроков, наш капитан, и мы просто должны совладать со всеми этими спекуляциями. Эшли сосредоточен и остается большим профессионалом, и я не думаю, что это изменится".



"Если суждено, мы с Эшем об этом поговорим, но у нас не так много здоровых и готовых играть игроков, поэтому нам нужен каждый".



"Эшли очень, очень хорошо выступает за этот клуб, он очень хорошо исполняет роль капитана в этом сезоне, поэтому давайте посмотрим, как у нас будут обстоять дела в июне — и в феврале тоже", — цитирует Сульшера The Telegraph.