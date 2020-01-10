"Челси" остался без Пулишича на несколько недель

Кристиан Пулишич "Челси" на несколько недель потерял вингера Кристиана Пулишича, который получил травму приводящей мышцы бедра на тренировке.

По ходу этого сезона, своего дебютного в Англии, 21-летний Пулишич постепенно утвердился в качестве ключевого игрока "синих".

В 16 проведенных матчах Премьер-Лиги игрок сборной США забил пять голов и отдал две результативные передачи, однако несколько следующих поединков "Челси" придется сыграть без Кристиана.

"Пулишич вне игры, он пропустит несколько недель. Это травма приводящей мышцы. Мы расстроены этим, и это удар по нам".

"Еще до Рождества он пожаловался на некоторую усталость, поэтому из-за опасений насчет травмы я вывел его из команды на какое-то время. Он очень талантливый игрок, который умеет созидать", — цитирует главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда Goal.


Метки Пулишич, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2020 17:40

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  1. only--liverpool 10.01.2020 18:05 # only--liverpool
    помница долбоебы кичились этим хуесосом
    YNWA!!!

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  2. gunars 10.01.2020 17:49 # gunars
    это карма гпенсам
    здоровья!

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  3. ry-l 10.01.2020 17:48 # ry-l
    Главное, чтобы к Баварке был готов

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  4. lahmatyj 10.01.2020 17:45 # lahmatyj
    Пизда перестрелкам.

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