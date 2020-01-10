"Челси" остался без Пулишича на несколько недель
"Челси" на несколько недель потерял вингера Кристиана Пулишича, который получил травму приводящей мышцы бедра на тренировке.
По ходу этого сезона, своего дебютного в Англии, 21-летний Пулишич постепенно утвердился в качестве ключевого игрока "синих".
В 16 проведенных матчах Премьер-Лиги игрок сборной США забил пять голов и отдал две результативные передачи, однако несколько следующих поединков "Челси" придется сыграть без Кристиана.
"Пулишич вне игры, он пропустит несколько недель. Это травма приводящей мышцы. Мы расстроены этим, и это удар по нам".
"Еще до Рождества он пожаловался на некоторую усталость, поэтому из-за опасений насчет травмы я вывел его из команды на какое-то время. Он очень талантливый игрок, который умеет созидать", — цитирует главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда Goal.
10.01.2020 17:40
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Последние комментарии:
помница долбоебы кичились этим хуесосом
YNWA!!!
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это карма гпенсам
здоровья!
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Главное, чтобы к Баварке был готов
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Пизда перестрелкам.
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