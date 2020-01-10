"Кристал Пэлас" арендовал Тосуна у "Эвертона"

"Кристал Пэлас" взял в аренду до конца сезона нападающего "Эвертона" Дженка Тосуна.

Тосун был приглашен на "Гудисон Парк" еще Сэмом Эллардайсом в январе 2018, однако проявить свой бомбардирский талант с тех пор так и не смог.



В восьми матчах за "ирисок" в этом сезоне с учетом всех соревнований 28-летний турок забил только один гол, в результате чего не нашел своего места в планах нового главного тренера Карло Анчелотти.



Теперь Дженк отправляется в "Пэлас", чтобы обеспечить себя игровой практикой в преддверии Евро-2020 и постараться помочь "орлам" с голами — в этом сезоне только Джордан Айю (5) и Уилфрид Заха (3) сумели отличиться более двух раз в команде Роя Ходжсона.