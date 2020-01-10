Александер-Арнольд и Клопп — лучше в Премьер-Лиге в декабре

Защитник Трент Александер-Арнольд и наставник Юрген Клопп из "Ливерпуля" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам декабря.

В прошлом месяце "красные" выиграли все пять своих матчей в рамках чемпионата, последовательно одолев "Эвертон" (5:2), "Борнмут"(0:3), "Уотфорд" (2:0), "Лестер" (0:4) и "Вулверхэмптон" (1:0).



21-летний Александер-Арнольд принял участие во всех этих пяти матчах, забив один гол и отдав три результативные передачи на партнеров. Будучи защитником, Трент также помог "Ливерпулю" трижды сохранить свои ворота на замке.



Помимо Трента, на награду Игрока Месяца в декабре претендовали Эмилиано Буэндиа, Доминик Калверт-Левин, Кевин Де Брюйне, Бен Фостер, Данни Ингс, Адама Траоре и Джейми Варди.



Приз же лучшему тренеру — в четвертый раз в этом сезоне — достался Клоппу, который в декабре также успел выиграть клубный Чемпионат Мира.



Таким образом, Юрген уже повторил рекорд Хосепа Гвардиолы (2017/18) по количеству аналогичных наград в течение одного сезона.



Всего за свою карьеру Клопп семь раз признавался Тренером Месяца (как и Гвардиола) — только пятеро специалистов делали это больше.



В борьбе за звание Тренера Месяца 52-летний немец опередил Найджела Пирсона и Оле Гуннара Сульшера.