"Лестер" продолжает борьбу за Демирала

"Лестер" продолжает борьбу за защитника "Ювентуса" Мериха Демирала после двух отклоненных предложений.

В этом сезоне 21-летний Демирал сыграл только четыре матча за команду Маурицио Сарри в Серии А, однако "Ювентус" не спешит отпускать талантливого защитника.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, в этом месяце "лисы" сделали уже два предложения по Мериху, но от сумм в 24.5 и 34 млн. фунтов клуб из Турина отказался.



Тем не менее, "лисы" не опускают руки и все еще надеются создать связку из Чаглара Сеюнджю и Демирала, которые вместе выступают за сборную Турции.



Добавим, интерес к Демиралу, перебравшемуся в "Ювентус" из "Сассуоло" только прошлым летом, также проявляют "Манчестер Сити" и "Эвертон".