"Лестер" продолжает борьбу за Демирала
"Лестер" продолжает борьбу за защитника "Ювентуса" Мериха Демирала после двух отклоненных предложений.
В этом сезоне 21-летний Демирал сыграл только четыре матча за команду Маурицио Сарри в Серии А, однако "Ювентус" не спешит отпускать талантливого защитника.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, в этом месяце "лисы" сделали уже два предложения по Мериху, но от сумм в 24.5 и 34 млн. фунтов клуб из Турина отказался.
Тем не менее, "лисы" не опускают руки и все еще надеются создать связку из Чаглара Сеюнджю и Демирала, которые вместе выступают за сборную Турции.
Добавим, интерес к Демиралу, перебравшемуся в "Ювентус" из "Сассуоло" только прошлым летом, также проявляют "Манчестер Сити" и "Эвертон".
10.01.2020 15:00
Просмотров: 429
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: