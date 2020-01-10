Магуайр может сыграть с "Норвичем"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр может сыграть против "Норвича" в субботу, несмотря на недавнюю травму бедра.

Напомним, Магуайр пропустил первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Манчестер Сити" на текущей неделе из-за мышечного надрыва, полученного против "Вулверхэмптона" в прошлую субботу.



В том поединке с "волками" Харри пожаловался на дискомфорт еще в перерыве, но сам настоял на том, чтобы продолжить игру и в итоге лишь усугубил свое положение.



Ходили слухи, что самый дорогой защитник мира проведет в лазарете несколько недель, однако в реальности травма не носит серьезного характера.



"У него есть шансы сыграть завтра. Я не знаю, кто распускает эти слухи — возможно, вы запутались из-за Харри Кейна".



"Он будет тренироваться сегодня, и затем мы посмотрим на его самочувствие. Это не сюрприз. Он боец и хочет играть. Если проблема незначительна, он вызовется играть".



"Так он и поступил против "волков". В перерыве он чувствовал некоторый дискомфорт, но заверил, что с ним все будет в порядке. Он был близок к тому, чтобы сыграть против "Сити", но просто не набрал достаточную форму", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера Sky Sports.