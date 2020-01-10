Эмери рассказал о трехчасовом собеседовании в "Эвертоне"
Бывший наставник "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что побывал на собеседовании в "Эвертоне", прежде чем "ириски" назначили Карло Анчелотти.
Эмери находится в поисках нового пристанища с конца ноября, когда он поплатился за провальный старт сезона с "Арсеналом". На момент расставания с Унаи "канониры" не знали побед в Премьер-Лиге почти два месяца.
Спустя всего неделю после увольнения Эмери из "Арсенала" "Эвертон" попрощался со своим рулевым, указав на дверь Марку Силве, чье место 48-летний испанец и мог занять, однако "ириски" сделали выбор в пользу Анчелотти.
"Эвертон" был заинтересован во мне, и я раздумывал над этим вариантом. Я не говорил им "нет". Также у нас было трехчасовое собеседование. Я им нравился, еще когда переходил в ПСЖ".
"Теперь я хочу сделать паузу и привести мысли в порядок. В первую очередь я хочу провести какое-то время в Мадриде, а затем отправиться в Валенсию и Лондон. Также я бы хотел навестить своих родственников в Сан-Себастьяне".
"Несколько команд заинтересованы во мне, но я не получил предложений о возвращении к работе. Я бы хотел снова тренировать в Испании, но я не закрываю дверь ни перед кем", — сообщил Эмери Cadena Ser.
10.01.2020 12:00
Просмотров: 882
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Обычно ириски весь шлак собирают за Арсеналом, но тут что-то пронесло...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий