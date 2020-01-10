"Интер" готов заплатить за Жиру только 3.4 млн. фунтов
"Интер" готов предложить только 4 миллиона евро (3.4 млн. фунтов) за нападающего Оливье Жиру в январе.
Потеряв с травмой Алексиса Санчеса, главный тренер "Интера" Антонио Конте сделал Жиру своей целью номер один по укреплению позиции нападающего в зимнее трансферное окно.
Сам Оливье, чей контракт с "синими" истекает в конце сезона, уже согласовал трудовой договор с "Интером" до июня 2022, однако двум клубам еще нужно договориться между собой, утверждает The Guardian.
При этом Конте заинтересован в приглашении Жиру только сейчас и не будет ждать до лета — если Оливье не перейдет в это окно, то не перейдет в "Интер" вообще.
"Интер" упорно работает над сделкой, но пока готов предложить за 33-летнего француза только 3.4 млн. фунтов, тогда как "Челси" оценивает своего запасного нападающего в 8.5 млн. фунтов.
10.01.2020 10:00
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Рил ебобо, 8.5 за 33 летнего напа который плотно сидит на скамейке и у которого контракт заканчивается через пол года. Там 1 лям красная цена на него.
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Легенда Челси
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Арс топари, все дерьмо неиграющеее в итоге уплыло в Интер, жаль клуб, мог побороться за 1 место
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адекватная цена за полгода контракта.
Какие нахер 8,5 за чувака, который 98% игрового времени матчей на лавке проводит?
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переплачивают за это полено 2 млн
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со скамейки челси на скамейку интера?
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Маловато будет
Кто больше!?
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