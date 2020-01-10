"Интер" готов заплатить за Жиру только 3.4 млн. фунтов

Оливье Жиру "Интер" готов предложить только 4 миллиона евро (3.4 млн. фунтов) за нападающего Оливье Жиру в январе.

Потеряв с травмой Алексиса Санчеса, главный тренер "Интера" Антонио Конте сделал Жиру своей целью номер один по укреплению позиции нападающего в зимнее трансферное окно.

Сам Оливье, чей контракт с "синими" истекает в конце сезона, уже согласовал трудовой договор с "Интером" до июня 2022, однако двум клубам еще нужно договориться между собой, утверждает The Guardian.

При этом Конте заинтересован в приглашении Жиру только сейчас и не будет ждать до лета — если Оливье не перейдет в это окно, то не перейдет в "Интер" вообще.

"Интер" упорно работает над сделкой, но пока готов предложить за 33-летнего француза только 3.4 млн. фунтов, тогда как "Челси" оценивает своего запасного нападающего в 8.5 млн. фунтов.


Метки Жиру, Интер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2020 10:00

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  1. gerrard08 10.01.2020 10:51 # gerrard08
    Рил ебобо, 8.5 за 33 летнего напа который плотно сидит на скамейке и у которого контракт заканчивается через пол года. Там 1 лям красная цена на него.

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  2. jirrort 10.01.2020 10:21 # jirrort
    Легенда Челси

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  3. grodas 10.01.2020 10:16 # grodas
    Арс топари, все дерьмо неиграющеее в итоге уплыло в Интер, жаль клуб, мог побороться за 1 место

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  4. farot 10.01.2020 10:13 # farot
    адекватная цена за полгода контракта.
    Какие нахер 8,5 за чувака, который 98% игрового времени матчей на лавке проводит?

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  5. pistolero-lfc 10.01.2020 10:08 # pistolero-lfc
    переплачивают за это полено 2 млн

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  6. tursa 10.01.2020 10:01 # tursa
    со скамейки челси на скамейку интера?

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  7. chebrec 10.01.2020 10:01 # chebrec
    Маловато будет
    Кто больше!?

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