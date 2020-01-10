"Интер" готов заплатить за Жиру только 3.4 млн. фунтов

"Интер" готов предложить только 4 миллиона евро (3.4 млн. фунтов) за нападающего Оливье Жиру в январе.

Потеряв с травмой Алексиса Санчеса, главный тренер "Интера" Антонио Конте сделал Жиру своей целью номер один по укреплению позиции нападающего в зимнее трансферное окно.



Сам Оливье, чей контракт с "синими" истекает в конце сезона, уже согласовал трудовой договор с "Интером" до июня 2022, однако двум клубам еще нужно договориться между собой, утверждает The Guardian.



При этом Конте заинтересован в приглашении Жиру только сейчас и не будет ждать до лета — если Оливье не перейдет в это окно, то не перейдет в "Интер" вообще.



"Интер" упорно работает над сделкой, но пока готов предложить за 33-летнего француза только 3.4 млн. фунтов, тогда как "Челси" оценивает своего запасного нападающего в 8.5 млн. фунтов.