Артета: "Я убедил Джаку остаться в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что это он переубедил полузащитника Гранита Джаку насчет ухода из клуба.

Ранее в этом сезоне Джака, как казалось, поставил крест на своей карьере в лондонском клубе, оскорбив фанатов "Арсенала" во время своей замены против "Кристал Пэлас".



В прошлом месяце агент Гранита даже заявил, что его клиент уже договорился о переходе в "Герту", однако заступивший на тренерский мостик "канониров" Артета не дал свое добро на отъезд игрока сборной Швейцарии. Микель чувствует, что теперь Джака останется на "Эмирейтс".



"В первую очередь я хотел понять, что он чувствует и почему он это чувствует".



"Я хотел, чтобы он выслушал мое мнение насчет него и чтобы он услышал, что я готов поддержать его и готов заставить клуб поддержать его. Потому что я думал, что он может быть очень хорошим игроком для нас и получать удовольствие, выступая за этот клуб у меня".



"Именно так я пытался его убедить. Он подумал об этом и очень позитивно отреагировал. Думаю, он изменил свое мнение", — цитирует Артету Sky Sports.