Джеррард: "Я должен быть готов, чтобы тренировать "Ливерпуль"
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард заявил, что он был вынужден уйти из "Ливерпуля", чтобы в будущем иметь шансы поработать с "красными".
В мае 2018, отработав всего один год в академии "Ливерпуля" с командой U-18, Джеррард принял решение уехать в Глазго.
Стивен чувствует, что, если бы он остался в мерсисайдском клубе, то в будущем, не имея самостоятельного тренерского опыта, не смог бы претендовать на то, чтобы стать преемником Юргена Клоппа.
"Да, я был обеспокоен отсутствием самостоятельного опыта".
"Когда я приезжал сюда, думаю, медиа и каждый в "Рейнджерс" понимали, что мне предстоит учиться этой профессии. Я до сих пор совершаю ошибки и продолжу их совершать. Однако невозможно научиться этой работе в ускоренном режиме — всему нужно свое время".
"Когда мне поступило предложение "Рейнджерс", я переживал, что, если останусь в "Ливерпуле", возможность поработать с "Ливерпулем" мне не предоставится или будет не тем, в чем я нуждаюсь. Или возможность предоставится мне слишком рано, даже если я считаю эту работу созданной для себя".
"Я бы не взялся за работу с "Ливерпулем" только потому, что Юрген сказал обо мне как о своем возможном преемнике. Я достаточно зрел, чтобы понимать, что я должен быть готов к работе с "Ливерпулем".
"Если я останусь в "Рейнджерс" еще на два, три или четыре года, это будет нормально. Это означало бы, что я хорошо делаю свою работу и счастлив здесь. Я никуда не спешу и не забегаю вперед. Я совершенно удовлетворен своим положением. Если Юрген останется в "Ливерпуле" еще на четыре или пять лет, то великолепно".
"Если после Юргена "Ливерпуль" решит, что есть другой кандидат, более подходящий для этой работы, чем я, то никаких проблем. Я просто должен стараться стать как можно лучше, когда — и если — возможность поработать с "Ливерпулем" мне предоставится. Не проблема, если это случится это через два года или через 10 лет", — цитирует Джеррарда Sky Sports.
10.01.2020 08:00
Просмотров: 695
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
заждались, бро, можно будет снова болеть за клаб, когда эту немчуру-наемника выкинут.
(ответить)
Дал время портовым попытаться завоевать кубок АПЛ перед своим вторым бестрофейным заходом...
(ответить)
ну тут логично
Клопп продлил до 23, и этот с рейнджерс тоже до 23
преемник уже готов, главное пусть набирается опыта и знаний
(ответить)
просто лучший из лучших
YNWA!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий