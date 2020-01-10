Джеррард: "Я должен быть готов, чтобы тренировать "Ливерпуль"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард заявил, что он был вынужден уйти из "Ливерпуля", чтобы в будущем иметь шансы поработать с "красными".

В мае 2018, отработав всего один год в академии "Ливерпуля" с командой U-18, Джеррард принял решение уехать в Глазго.



Стивен чувствует, что, если бы он остался в мерсисайдском клубе, то в будущем, не имея самостоятельного тренерского опыта, не смог бы претендовать на то, чтобы стать преемником Юргена Клоппа.



"Да, я был обеспокоен отсутствием самостоятельного опыта".



"Когда я приезжал сюда, думаю, медиа и каждый в "Рейнджерс" понимали, что мне предстоит учиться этой профессии. Я до сих пор совершаю ошибки и продолжу их совершать. Однако невозможно научиться этой работе в ускоренном режиме — всему нужно свое время".



"Когда мне поступило предложение "Рейнджерс", я переживал, что, если останусь в "Ливерпуле", возможность поработать с "Ливерпулем" мне не предоставится или будет не тем, в чем я нуждаюсь. Или возможность предоставится мне слишком рано, даже если я считаю эту работу созданной для себя".



"Я бы не взялся за работу с "Ливерпулем" только потому, что Юрген сказал обо мне как о своем возможном преемнике. Я достаточно зрел, чтобы понимать, что я должен быть готов к работе с "Ливерпулем".



"Если я останусь в "Рейнджерс" еще на два, три или четыре года, это будет нормально. Это означало бы, что я хорошо делаю свою работу и счастлив здесь. Я никуда не спешу и не забегаю вперед. Я совершенно удовлетворен своим положением. Если Юрген останется в "Ливерпуле" еще на четыре или пять лет, то великолепно".



"Если после Юргена "Ливерпуль" решит, что есть другой кандидат, более подходящий для этой работы, чем я, то никаких проблем. Я просто должен стараться стать как можно лучше, когда — и если — возможность поработать с "Ливерпулем" мне предоставится. Не проблема, если это случится это через два года или через 10 лет", — цитирует Джеррарда Sky Sports.