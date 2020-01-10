"Тоттенхэм" согласовал покупку Пентека

"Тоттенхэм" согласовал приобретение нападающего "Милана" Кшиштофа Пентека за 28 миллионов фунтов.

Накануне "шпоры" официально объявили, что Харри Кейн надорвал сухожилие в задней поверхности бедра и теперь ложится на операцию.



Потеря ведущего бомбардира на три месяца заставила "Тоттенхэм" незапланированно выйти на трансферный рынок для укрепления позиции нападающего, и внимание лондонского клуба привлек как раз Пентек.



24-летний поляк оказался доступен для трансфера после того, как ранее в январе "Милан" заручился услугами Златана Ибрагимовича.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, в ближайшие 48 часов Кшиштоф пройдет медицинское обследование, после чего подпишет со "шпорами" контракт на три с половиной года.



"Тоттенхэм" сразу заплатит за Пентека 23.8 млн. фунтов, а еще 4.2 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.



Добавим, что сами "россонери" приобрели Пентека лишь год назад у "Дженоа" за 30 млн. фунтов. В этом сезоне Кшиштоф забил только четыре гола.