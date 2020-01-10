"Тоттенхэм" согласовал покупку Пентека

Кшиштоф Пентек "Тоттенхэм" согласовал приобретение нападающего "Милана" Кшиштофа Пентека за 28 миллионов фунтов.

Накануне "шпоры" официально объявили, что Харри Кейн надорвал сухожилие в задней поверхности бедра и теперь ложится на операцию.

Потеря ведущего бомбардира на три месяца заставила "Тоттенхэм" незапланированно выйти на трансферный рынок для укрепления позиции нападающего, и внимание лондонского клуба привлек как раз Пентек.

24-летний поляк оказался доступен для трансфера после того, как ранее в январе "Милан" заручился услугами Златана Ибрагимовича.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, в ближайшие 48 часов Кшиштоф пройдет медицинское обследование, после чего подпишет со "шпорами" контракт на три с половиной года.

"Тоттенхэм" сразу заплатит за Пентека 23.8 млн. фунтов, а еще 4.2 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.

Добавим, что сами "россонери" приобрели Пентека лишь год назад у "Дженоа" за 30 млн. фунтов. В этом сезоне Кшиштоф забил только четыре гола.


Метки Милан, Пентек, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2020 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1346

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  1. pistolero-lfc 10.01.2020 08:48 # pistolero-lfc
    найс замена Кейну

    (ответить)

  2. m-ballack 10.01.2020 07:21 # m-ballack
    "Тоттенхэм" согласовал приобретение нападающего "Милана" Кшиштофа Пентека"

    Звучит так, будто его мамка в роддоме с выбитыми зубами пыталась произнести имя

    (антистрела)
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