Артета в "Арсенале": чего ожидать?

Микель Артета не стал ждать, когда его наставник Пеп Гвардиола освободит для него место менеджера "Манчестер Сити", и принял приглашение из своего бывшего клуба "Арсенала", оказавшегося в сложном положении. Артета постарается вернуть "канонирам" их фирменный стиль игры в атаке, но достаточно ли у него опыта, чтобы вернуть "Арсенал" в Лигу Чемпионов?

Микель Артета отлично знает, что значит стоять в очереди за Пепом Гвардиолой. Когда ему было 14 лет и атакующего полузащитника "Реал Сосьедад" подписала "Барселона", было принято решение сделать его опорным полузащитником. Уже в 16 лет Артета попал на предсезонный сбор "Барселоны" с основным составом, но проблемой для него было то, что на его новой позиции играл капитан команды — Пеп Гвардиола, который был на 11 лет старше.



Артета, помня о том, что за его спиной есть некто Хави Эрнандес, принял смелое решение уйти и сделал успешную карьеру в ПСЖ, "Рейнджерс", "Эвертоне" и "Арсенале". Когда Микель принял приглашение Гвардиолы и в 2016 году стал его помощником в "Манчестер Сити", его тут же окрестили наиболее вероятным преемником Пепа на "Этихад", но Артета снова не захотел ждать, когда Гвардиола уйдет, и взялся за непростую работу на "Эмирейтс".



Не исключено, что Артету немного смутило появление в клубе другого бывшего игрока "Арсенала" — Джованни Ван Бронкхорста, бывшего главного тренера "Фейеноорда". Стремясь к преемственности на посту менеджера, руководство "Сити" держит в уме также третьего специалиста, имеющего отношение к "Арсеналу", — бывшего капитана "канониров" Патрика Виейра, который некоторое время трудился в структуре City Football Group, возглавляя проект "Нью-Йорк Сити", но затем ушел в "Ниццу".



Впрочем, не исключено, что появление Ван Бронкхорста как раз и было обусловлено тем, что Артета заранее предупредил Пепа, что уйдет на вольные хлеба в скором времени, и голландцу дали время обжиться в клубе с перспективой стать заменой Артете. Микель ждал, что его сделают преемником Арсена Венгера в "Арсенале", и долгое время ходил в фаворитах на получение работы на "Эмирейтс", но руководство "канониров" тогда неожиданно остановилось на варианте с Унаи Эмери, чтобы сейчас все же позвать Артету. Микель за это время уже успел отказать "Ньюкаслу", так как понимал, насколько важно правильно выбрать свое первое место самостоятельной работы.



О важности Артеты в клубной структуре "Сити" хорошо рассказали Пол Баллус и Лу Мартин, авторы книги "Создание Суперкоманды", имевшие эксклюзивный доступ к Гвардиоле во время его работы в "Сити". Артета работал в полном доверии с Гвардиолой и занимался в первую очередь тренировками и индивидуальной работой с игроками — в том числе с такими сложными товарищами как Рахим Стерлинг и Лерой Сане.



Артета и Гвардиола были друзьями еще до начала работы в "Сити", но ближе Микель был к брату Пепа и его агенту Пере, который несколько лет назад переехал в Лондон и жил рядом с Артетой, когда тот еще играл за "Арсенал". Так как карьера Микеля в "Арсенале" была омрачена травмами, и у него было много свободного времени, Артета часто общался с Пере, который и порекомендовал его Пепу как человека со схожей футбольной философией и тренерскими амбициями.



Очевидно, что Артета еще два года назад был привлекательным для "Арсенала" вариантом на смену Венгеру, так как долгое время работал с ним и относился к категории игроков с футбольными мозгами, не просто выполняя тренерские установки, но и интересуясь тактической составляющей игры. Стажировка в "Сити" сделала Артету еще более привлекательным вариантом для "Арсенала" сейчас, так как он получил неоценимый опыт работы с одним из лучших тренеров современности, чьи принципы близки философии "Арсенала", созданной Арсеном Венгером.



Артета обладает авторитетом среди капризных звезд "Арсенала", так как еще недавно играл с некоторыми из них, к тому же завоевал в "Сити" немало трофеев в роли правой руки Пепа. Для него нет проблемы в работе с топовыми игроками, так как в "Сити" он как раз отвечал за коммуникацию с футболистами и регулярную рутинную работу с ними на тренировках. В том, что в "Сити" не было никаких проблем в раздевалке при наличии ряда игроков со сложным характером, — заслуга в том числе и Микеля.



Впрочем, раздевалка "Арсенала" — зона с повышенной турбулентностью. Унаи Эмери не справился с ней, утратив доверие игроков во многом из-за того, что не смог договориться с Озилом или избавиться от него. Артета, судя по всему, все же верит в то, что немецкий турок может быть полезен команде, и в первых матчах под его руководством Озил был в целом неплох. Впрочем, все мы знаем, что Месут и ранее местами демонстрировал неплохой футбол, а его главная проблема — в нестабильности и проблемах с концентрацией и самоотдачей. Возможно, под руководством тренера, который является авторитетом для Озила по своим футбольным принципам, Месут и вернется на былой уровень игры.



Еще одной проблемой для Эмери было правильное совмещение Лакасетта и Обамеянга — классных нападающих, которым непросто было найти место на поле в паре. В матче с "Манчестер Юнайтед", в котором "Арсенал" продемонстрировал свою лучшую пока что игру при Артете, Обамеянг отправился на левый фланг, но форварды регулярно менялись местами, так как Лакасетт также имеет опыт игры на позиции вингера. Что важно — хорош был и дорогостоящий Пепе, располагавшийся на правом фланге. Он демонстрировал прогресс и признаки завершившейся адаптации в команде и перед увольнением Эмери, но сейчас потихоньку обретает стабильность.



В том, что Артета способен создать условия, в которых свои лучшие качества раскроют творческие игроки "Арсенала", особых сомнений нет, но главная проблема "канониров" все же не в игре на чужой половине поля, а как раз — у своих ворот, где из года в год наблюдаем бардак в защите. Пеп Гвардиола пытался решить проблемы в обороне "Сити" кадровыми решениями и покупкой дорогих и квалифицированных, на первый взгляд, центральных защитников, но даже с многомиллионными Стоунсом и Лапортом оборона "горожан" была далеко не идеальной. "Арсенал" же сейчас вряд ли может себе позволить отдать 70-80 миллионов фунтов за защитника, потому — Артете придется искать другие пути для решения проблемы, актуальной для "Арсенала" в последнем десятилетии, как минимум.



Вряд ли стоит ждать качественного усиления состава "Арсенала" уже зимой — трансферный бюджет разошелся летом, к тому же есть проблемы по части соответствия правилам финансового фейр-плей из-за перегруженной зарплатной ведомости и неучастия в Лиге Чемпионов. Артета наверняка общался с Эду, который пока что обживается на созданной недавно должности спортивного директора. Но очевидно, что без правильных трансферов Артета не сможет вернуть "Арсенал" в топ-4, при всех своих несомненных тренерских талантах.



Микель взялся за сложную работу, хотя мог спокойно дождаться, когда через год истечет контракт Гвардиолы, и тот отправится в поисках нового вызова, оставив своему помощнику благополучный и развивающийся в правильном направлении клуб с исключительными финансовыми возможностями. У "Арсенала" сейчас нет ни правильного направления развития, ни солидного трансферного бюджета, но философия "канониров" близка Микелю, к тому же для него этот клуб имеет большее ментальное значение, чем "Сити". Он снова не захотел ждать и становиться преемником Гвардиолы, но вариант с его возвращением в "Сити" когда-то отбрасывать не стоит. Реальность такова, что возвращение "Арсенала" в топ-4 будет значительным достижением для Артеты-тренера на "Эмирейтс", но статус клуба, который претендует на победу в Премьер-Лиге, "канониры" при своей нынешней стратегии не вернут.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru