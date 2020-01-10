"Челси" и "Тоттенхэм" договариваются об аренде Лемара

"Челси" и "Тоттенхэм" пытаются договориться об аренде вингера "Атлетико" Тома Лемара до конца сезона.

За полтора проведенных в Мадриде года Лемар не смог завоевать доверие главного тренера "матрасников" Диего Симеоне, который недавно публично подтвердил, что Тома "не оправдывает ожиданий".



Своим заявлением Симеоне также намекнул, что "Атлетико" готов отпустить Лемара в январе, и это привлекло внимание целого ряда европейских клубов, в том числе из России.



И хотя "Тоттенхэм" первым обозначил свой интерес к игроку сборной Франции, The Telegraph утверждает, что в данный момент "Челси" опережает своих соседей по Лондону.



Аренда 24-летнего Лемара видится гораздо менее затратным вариантом по усилению атакующей игры для главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, нежели дорогостоящие Уилфрид Заха из "Кристал Пэлас" или Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии".